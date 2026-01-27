Jákli Mónika tragédiája: Boráros Gábor megtörte a csendet, ezért maradt el a nagy bejelentés

Az egész országot megrázta Jákli Mónika hirtelen és tragikus halála. Az influenszer január 21-én hajnalban súlyos autóbalesetet szenvedett, amit sajnos nem élt túl. Rengeteg pletyka terjed a halálával kapcsolatban, sokan úgy vélik, hogy vannak még rejtélyes részletek, de egyelőre nem lehet semmi biztosat tudni.

Boráros Gábor és Jákli Mónika

Fotó: RTL Klub

Jákli Mónika exe és kislányának édesapja, Boráros Gábor is belekeveredett az egyre bonyolultabb és szomorúbb ügybe, ugyanis kiderült, hogy Jákli Mónika korábban távoltartási végzést kért ellene. Számtalan rosszindulatú pletyka terjed, és úgy volt, hogy a férfi hétfőn nagy bejelentést tesz az üggyel kapcsolatban, de ez elmaradt – most elárulta egy, a közösségi oldalára feltöltött Insta Storyban, hogy miért döntött így.

Nem feledkeztem meg róla, csak sokkal több és jobb programom volt a lányommal. A legfontosabbakat végeztem el inkább, pl. A lányommal foglalkoztam, edzettem, takarítottam, kaját készítettem, megleptem őt, nevetni láttam, sorolhatnám... A nyilatkozatot majd holnap este megnézitek. Addig is van elég sok, rosszabbnál is rosszabb hazugság olvasnivalónak, amivel ezt az egészet fedezik. Holnap fel lesztek világosítva. Is

– írta közösségi oldalán Boráros Gábor.

Az MMA-harcos ezek után egy szívhez szóló szöveget is kirakott azzal kapcsolatban, milyen nehéz közölni a lányával, hogy az édesanyja, Jákli Mónika már nem tér haza: