Hatalmas bejelentést tett a TV2

Január 31-től szombat esténként folytatódik a Napló – A valóság testközelből. A TV2 közkedvelt riportmagazinját felváltva Marsi Anikó és Gönczi Gábor vezeti majd.
„Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a korábbi sikerek után ismét visszatér a Napló, ezúttal két kiváló műsorvezetőnkkel - Marsi Anikóval és Gönczi Gáborral - az élen. A hírszerkesztőség profi szakembereivel a folytatásban is azon dolgozunk majd, hogy kivételes interjúkat és exkluzív riportokat készítsünk a nézőink számára, és minél többeket ültessünk a képernyők elé” - vélekedett a TV2 Hírigazgatója, Szalai Vivien.
„Nagyon örültem a hírnek, hogy folytatódik a Napló és megtiszteltetés, hogy újra én lehetek a főszerkesztője. A tavalyi indulást sikeresnek értékeljük, mivel a Napló egy-egy adása átlagban meghaladta a félmilliós nézőszámot, és ezzel átlagosan idősávja legnézettebb műsora volt a teljes lakosság körében.* Miután megkaptam a felkérést Szalai Vivien Hírigazgatótól, felmerült bennünk az ötlet, hogy ez lehetne egy újabb projekt, amiben Anikóval együtt dolgozunk. Vivien támogatta ezt az elgondolást, így Anikóval felváltva vezetjük majd a műsort, ami még különlegesebbé teszi számomra a riportmagazin folytatását” – mondta a Napló főszerkesztő-műsorvezetője, Gönczi Gábor.
„Örülök, hogy ezúttal én is a Napló csapatát erősíthetem. Gönczi Gáborral közel 30 éve vagyunk kollégák, régebb óta ismerjük egymást, mint bármelyik házastársunkat. Gábor remek szakember, ismerem és nagyra értékelem a tévés tapasztalatait, értékítéleteit. A Napló egy jó műsor, megtisztelő, hogy részese lehetek” – árulta el Marsi Anikó.
