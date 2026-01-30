Megható sorokkal üzent unokájának Emilio és Tina: fotót is mutattak a kicsiről

Tavaly novemberben ment férjhez Emilio és Tina lánya, Gáspár Tina, aki egyúttal a nagy napon azt is bejelentette, hogy hamarosan édesanya lesz. A család pedig azóta is tűkön ülve várja, hogy megérkezzen a kisfiú, aki az édesapja után szintén a Norbert nevet kapja. Bangó Margit dédunokája már a második trimeszterben jár, de még néhány hónap hátra van a terhességéből, amit a leendő nagyszülők alig bírnak kivárni.

Tina és Emilio lánya, kis Tina az esküvőjén jelentette be, hogy hamarosan édesanya lesz (Fotó: Bors)

Bangó Margit unokája, Jellinek Tina és Emilio most először lesznek nagyszülők, így érhető a hatalmas izgalom, aminek időnként a közösségi oldalaikon is hangot adnak. Most igazán megható sorokkal üzentek a kicsinek.

Nagyon várunk, édes kicsi unokánk. A szívünk már most érted dobog. El sem hisszük, hogy hamarosan a kezünkben tarthatjuk az első unokánkat, a mi kis Norbikánkat. Minden nap közelebb visz ahhoz a pillanathoz, amikor végre megölelhetünk, és a szívünkhöz szoríthatunk. Te valódi áldás vagy számunkra az Istentől, egy csoda, akire már most mérhetetlen szeretettel vár az egész család. Leírhatatlan érzés tudni, hogy hamarosan megérkezel közénk, és egy új, gyönyörű fejezet kezdődik az életünkben veled. Egy földöntúli szeretetet érzünk irántad, drága kis "pirinyónk”

– írta Emilio felesége, amihez egy édes ultrahangfotót is mellékeltek az unokáról.

Emilio és Tina elkényeztetik majd a kicsit

Az énekes és felesége lapunknak korábban azt is elárulták, hogy annyira izgatottak Norbika érkezése miatt, hogy már most felvásárolják a bababoltok teljes kínálatát.

„Mi a világ leglazább nagyszülei leszünk Emillel. Mind a ketten a tetovált nagyszülők szerepét vesszük magunkra. Annyira készülünk rá, hogy a bevásárlás is úgy néz ki, hogy mindenből kettőt kell vennünk, hiszen én úgy készülök, hogy nálam is legyen babaágy, babakocsi és a többi. Nem fog hiányt szenvedni szeretetben és elkényeztetésben” – mesélte Bangó Marika lánya, Tina a Borsnak.