Sosem látott képek és részletek Emilio lányának esküvőjéről!

Kár is lenne tagadni: a szerelemnél nincs szebb érzés. Pillangók repkednek a gyomrunkban, ha meglátjuk a szerelmünket, és rájövünk, hogy ő az igazi, és nem kell senki más. Emilio lánya, Tina is meghatottan sétált szerelme felé a nagy napon, amikor összekötötték életüket kedvesével, Norberttel.

Emilio lánya, Tina: „Soknak tűnik, de hat évig jártunk jegyben” (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Szóltak a harangok, miközben a vendégek halkan beszélgettek, majd elcsendesedtek, felcsendült a zene, és a gyönyörű, fiatal menyasszony belibbent a helyszínre. Emilio lánya végigsétált a széksorok között és a látványtól szem nem maradt szárazon. Nemcsak a fiatal pár esküvőjét ünnepelte a násznép, hanem azt is, hogy tizenöt év után félretették a nézeteltéréseiket, és a család egy emberként megjelent, örült a szerelmeseknek és a közelgő gyermekáldásnak. Sajnos a násznépből egyvalaki hiányzott, aki pedig nagyon ott akart lenni a dédunokája esküvőjén. Kis Tina könnyes szemmel mondta: „Csak a Mama hiányzik!” Bangó Margit a betegsége miatt maradt távol imádott dédunokája esküvőjéről. A fiatalok kapcsolatának története hét évvel ezelőtt kezdődött egy forgatáson.

„A családom ismerte Norbi családját, hiszen a bátyja, Janó a Mama gitárosa. Az első találkozásunk a Drága családom című műsor első forgatási napján történt.”

Elkérte a telefonszámomat, és ezt követően nagyon sokat beszélgettünk. Ha belegondolok, részemről inkább barátságnak indult kettőnk kapcsolata, mivel akkor még nagyon fiatal voltam.

„Sőt, volt egy időszak, amikor nem beszéltünk, mert elsodort bennünket egymás mellől az élet. Ekkor ébredtem rá, hogy mennyire jól éreztem magam a társaságában, és végül újra egymásra találtunk. Talán soknak tűnik, de hat évig jártunk jegyben, ám nem azért, mert nem voltunk biztosak az érzelmeinkben, hanem megbeszéltük: saját magunkkal szemben az volt az elvárásunk, hogy szeretnénk lediplomázni, aztán jöhet az esküvő. Norbi zsebében már ott van egy mesterdiploma, illetve most végzi a Liszt Ferenc Zeneakadémián a tanári szakot. Én elvégeztem a televíziós műsorkészítő szakot és egy kommunikáció és médiatudomány szakot, nemrégiben pedig felvételt nyertem az ELTE gyógypedagógia szakára. Mindenképpen csodálatos ez a nap! Nekem Norbi az első szerelem az életemben, és tudom, hogy az utolsó is” – mesélte a menyasszony, kis Tina a hot! magazinnak.