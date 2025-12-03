Sosem látott képek és részletek Emilio lányának esküvőjéről!

Kár is lenne tagadni: a szerelemnél nincs szebb érzés. Pillangók repkednek a gyomrunkban, ha meglátjuk a szerelmünket, és rájövünk, hogy ő az igazi, és nem kell senki más. Emilio lánya, Tina is meghatottan sétált szerelme felé a nagy napon, amikor összekötötték életüket kedvesével, Norberttel.
Szóltak a harangok, miközben a vendégek halkan beszélgettek, majd elcsendesedtek, felcsendült a zene, és a gyönyörű, fiatal menyasszony belibbent a helyszínre. Emilio lánya végigsétált a széksorok között és a látványtól szem nem maradt szárazon. Nemcsak a fiatal pár esküvőjét ünnepelte a násznép, hanem azt is, hogy tizenöt év után félretették a nézeteltéréseiket, és a család egy emberként megjelent, örült a szerelmeseknek és a közelgő gyermekáldásnak. Sajnos a násznépből egyvalaki hiányzott, aki pedig nagyon ott akart lenni a dédunokája esküvőjén. Kis Tina könnyes szemmel mondta: „Csak a Mama hiányzik!” Bangó Margit a betegsége miatt maradt távol imádott dédunokája esküvőjéről. A fiatalok kapcsolatának története hét évvel ezelőtt kezdődött egy forgatáson.
„A családom ismerte Norbi családját, hiszen a bátyja, Janó a Mama gitárosa. Az első találkozásunk a Drága családom című műsor első forgatási napján történt.”
Elkérte a telefonszámomat, és ezt követően nagyon sokat beszélgettünk. Ha belegondolok, részemről inkább barátságnak indult kettőnk kapcsolata, mivel akkor még nagyon fiatal voltam.
„Sőt, volt egy időszak, amikor nem beszéltünk, mert elsodort bennünket egymás mellől az élet. Ekkor ébredtem rá, hogy mennyire jól éreztem magam a társaságában, és végül újra egymásra találtunk. Talán soknak tűnik, de hat évig jártunk jegyben, ám nem azért, mert nem voltunk biztosak az érzelmeinkben, hanem megbeszéltük: saját magunkkal szemben az volt az elvárásunk, hogy szeretnénk lediplomázni, aztán jöhet az esküvő. Norbi zsebében már ott van egy mesterdiploma, illetve most végzi a Liszt Ferenc Zeneakadémián a tanári szakot. Én elvégeztem a televíziós műsorkészítő szakot és egy kommunikáció és médiatudomány szakot, nemrégiben pedig felvételt nyertem az ELTE gyógypedagógia szakára. Mindenképpen csodálatos ez a nap! Nekem Norbi az első szerelem az életemben, és tudom, hogy az utolsó is” – mesélte a menyasszony, kis Tina a hot! magazinnak.
Csak rá kellett nézni a fiatalokra: látszott, hogy imádják egymást és fantasztikus közöttük az összhang. Ötvenfős vendégsereg előtt fogadtak örök hűséget egymásnak a szerelmesek. Tina, az édesanya és Emilio boldog szülőként nézték meghatódva az első sorból, ahogy a gyermekük férjhez ment.
Norbit kiskora óta ismerjük, úgyhogy külön öröm, hogy Tina egy olyan társat talált maga mellé, akivel már hetedik éve jóban-rosszban együtt vannak, és nagyon szeretik egymást.
„Ez a legfontosabb: a szeretet, a megbecsülés és a tisztelet, nemcsak a másik iránt, hanem a család felé is” – árulta el az örömanya. „Úgyhogy nem igazán kellett áldást kérni, mert tudtuk, hogy a lányunk a lehető legjobb kezekben van. Egy anya számára különösen nagy boldogság ez, hiszen a legszebb gyémántunkat bíztuk rá valakire. Amikor az anyakönyvvezető elé mentek, lejátszódott bennem az a huszonnégy év a megszületésétől kezdve, amikor az első lépéseit tette vagy amikor elkezdett beszélni. Csodálatos volt, és azért vagyok boldog, mert látom az ő boldogságát, ez pedig mindennél fontosabb számunkra. Annak idején a lánykérésnél Norbi beavatott bennünket a részletekbe, és akkor döbbentem rá igazán, hogy mennyire elrepültek az évek, és felnőtt a lányunk.”
A fiatalok az esküvőn nem tettek házassági fogadalmat, amelyben kifejezik az egymás iránt érzett szerelmüket.
„Nem tettünk külön fogadalmat, hiszen mindennap lefekvés előtt elmondjuk, hogy mennyire szeretjük egymást, és milyen hálásak vagyunk azért, hogy összehozott bennünket az élet. Jóban, rosszban, nehézségekben egymás mellett vagyunk és támogatjuk a másikat. Voltak nehéz időszakok az életünkben, de akkor is segítettük egymást” – árulta el az ifjú férj, Norbi.
Fiatalon egymásba szeretni igazi kincs: olyan élményeket élhetnek át egymás mellett már nagyon korán, amire később, korosabban nem biztos, hogy lenne lehetőségük.
„Egymást fejlesztjük, egymásért vagyunk, és nagyon odafigyelünk, illetve ösztönözzük egymást, hogy menjünk előre az életben. Norbi rengeteg zenekarban játszik a tanulmányai mellett, emiatt nálunk nem az volt az első, hogy minél előbb házasodjunk össze és alapítsunk családot, hanem egymás mellett akartuk elérni a saját és a közös céljainkat, aztán pedig jöhet minden más, amikor itt lesz az ideje. Most pedig úgy érezzük, készen állunk az életünk következő fejezetére” – mesélte a kis Tina.
A szerelmesek egy meghitt és gyönyörű szertartáson keltek egybe, a legszűkebb családi körben.
„Nekünk a mostani volt a hivatalos esküvő, azonban jövő nyáron, a lagzinkon lelkipásztor áldását is szeretnénk kérni.”
Nálunk nem szokás, hogy templomban esküdjünk, mivel szabad keresztények vagyunk.
„Isten segítségével tervezzük a lakodalmat, mert most sajnos hiányos volt a családunk, hiszen a Mama nem lehetett ott velünk, ami hatalmas szívfájdalmam, de ha fizikailag nem is, lélekben biztosan velünk volt. Nagyon sok mindent köszönhetek neki, hiszen hihetetlenül sokat foglalkozott velem, és miatta is lettem az, aki” – árulta el az ifjú feleség.
Annak idején Bangó Margit boldogan mesélt a dédunokája választottjáról és arról, hogy mennyire örül a fiatalok szerelmének.
Minden lánynak olyan vőlegényt kívánok, mint amilyen a Tinácskámnak van
– mondta akkor a cigánynóta királynője a hot! magazinnak. „Norbi diplomás zenész, klasszikus nagybőgőn játszik, most tanárnak készül. Ő is mindenben segít, ha itthon van. Annyira egymáshoz valók, hogy el sem hiszem. Ráadásul mindketten fiatalok, három év különbség van köztük, de nem buliznak, nem drogoznak, ami a mai fiataloknál nagyon ritka. Említettem már nekik, hogy szeretnék lassan ükunokákat, de még tanulnak és fiatalok, ezt pedig tiszteletben tartom.”
A fiatalok a közös életüket egy meglepetésnászúttal indították, amiről a férj, Norbi gondoskodott. Amikor hazajönnek a mézeshetekről, már nem kell az összeköltözésen gondolkodniuk, hiszen egy ideje már együtt élnek a szerelmesek, sőt hamarosan valóra válik a legnagyobb álmuk is: szülők lesznek.
„Jól élem meg a várandósságot! Nagyon áldott kisbaba a fiunk már most, mert nem voltak rosszulléteim és hányingerem sem.”
Mindenkitől azt hallom, hogy mennyire szerencsés vagyok, és így is érzem magam.
„Hatalmas találgatások voltak a családunk részéről, hogy milyen nemű lesz. Mi úgy gondoltuk, hogy mindegy, csak egészséges legyen, viszont nagyon érdekes, hogy én valahogy az első pillanattól kezdve tudtam, hogy kisfiú lesz. Nem is gondoltam másképpen rá, és bejött. Amikor elmentünk ultrahangvizsgálatra, akkor érdeklődtünk, és mondta a doktor, hogy ha szeretnénk, megmondja, és amikor végeztünk, kivilágította a falat kék színűre. Norbi először nem értette, de én már tudtam” – mesélte a leendő édesanya, Gáspár Tina.
Az egyik legizgalmasabb pillanat is érdekesre sikerült, amikor a pár a szülők elé járult, és megosztotta a nagy hírt, miszerint rövidesen nagyszülők lesznek.
„Először nem akarták elhinni! Azt mondták a szülők, hogy biztos, hogy nem igaz, Norbi nővére pedig azt mondta, hogy biztosan lementettük valahonnan az ultrahangképet. Utána persze sírást és örömet váltott ki mindenkiből a kicsi érkezése.”
Már most érzem, hogy szerencséje van a kisbabának, mert annyian szeretik majd és annyian várják, hogy már most körülötte forog minden.
„Kaptunk már egy-egy kis ajándékot, megvan az első cipőcskéje is. Nagyon örülünk, hogy ellátnak bennünket tippekkel és tanácsokkal. Ők már felneveltek bennünket, így sokkal több tapasztalatuk van. Emiatt mindent jól veszünk, és boldogok vagyunk, hogy így törődnek velünk. A baba nevén is sokat gondolkodtunk, de végül úgy döntöttünk, hogy mivel ő az első fiúgyermek a családomban, emiatt az apukája után Norbika lesz a neve” – árulta el kis Tina.
