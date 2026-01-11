Dudás Miki halála: ez buktathatja le a lakásból kijutó tettest

Dudás Miki halála majdnem egy hete sokkban tartja az országot. Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, a világbajnok, ám élsporttól visszavonult kajakozót január 5-én találták holtan XVIII. kerületi lakásában.
Dudás Miki tragédiája kapcsán eleinte nem volt szó idegenkezűségről, végül azonban a soron kívül elrendelt boncolás során olyan sérüléseket állapítottak meg, amelyek miatt azóta halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség. A hírek egész héten Dudás Mikiről szóltak, miközben a 34 évesen elhunyt, kétgyermekes édesapa családja próbálja feldolgozni a feldolgozhatatlant.
A Bors összegyűjtötte a Dudás Miki halálával kapcsolatban íródott, legolvasottabb cikkeket!
Egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség a világbajnok halálával kapcsolatban. Mert bár eleinte kizárták az idegenkezűséget, a boncolás során olyan sérüléseket találtak Dudás Miki testén, ami arra utal, hogy megverhették, mielőtt elhunyt. De hogy juthatott ki az elkövető a sportoló lakásából, ha belül volt a kulcs?
„A boncolás elkészült és vannak olyan sérülések, amik utalhatnak idegenkezűségre. De szeretném leszögezni, hogy ha valakin találnak mondjuk egy hematómát, az ütés és az ütődés is lehet, tehát lehet valaki megütötte, de az is lehet, hogy elesett a nagy testével, és megütötte magát. Ezt így még mindig nem lehet tudni, ezért indult büntető eljárás, hogy a lehető legrövidebb időben szerezzék be az információkat, ami alapján ez egyértelművé válik”
- mondta a TV2 Mokka stúdiójában Kótai Elek, volt nyomozó.
A volt nyomozó szerint legalább egy hónap, amíg kiderül, mi Dudás Miki halálának oka, nagyon sok mindent vizsgálnak. Például azt is, ami napok óta foglalkoztatja az embereket, ha benne volt a kulcs a sportoló lakásának ajtajában, akkor hogyan jutott ki az ismeretlen elkövető? Mint azt a Borsnak Dudás Miki édesanyja elmondta, miután napokig hiába keresték a fiát, Dudás Miki párja zárszervízessel nyittatta ki a bezárt ajtót. A legtöbben arra gondolnak, hogy fix ajtókilincs van a lakáson, amit kívülről csak be kell húzni távozáskor.
Dudás Miki tragikus halála nemcsak a sportvilágot rázta meg, hanem felfoghatatlan drámát hozott a családja életébe is. Özvegye, Szigligeti Ivett két kisgyermekkel maradt teljesen egyedül, miután nem sokkal korábban szeretett apósát, a gyerekek nagyapját is elveszítették.
A sorozatos veszteség olyan lelki teher, amelyre nincs felkészülési recept: egyik napról a másikra omlik össze az addig biztonságot adó világ. A gyász nem látványos folyamat, hanem belső küzdelem, amelyben a külvilág gyakran csak a felszínt érzékeli. Dr. Makai Gábor pszichológus szerint mindaz, amin ilyenkor egy hozzátartozó keresztülmegy, természetes része a gyászreakciónak.
„A gyász és a gyászreakció egy természetes folyamatnak a része. Az, hogy az ember ilyenkor beszűkül, egy érzelmi hullámvasútba kerül, az alapvetően ennek a folyamatnak a része” – árulta el Dr. Makai Gábor. Mint hangsúlyozta, a feldolgozásnak nincs időkerete:
„Nincs kőbe vésve soha, hogy ez most fél év vagy egy év, alapvetően hagyni kell, hogy megélje az érzéseit”
– szögezte le a szakember.
Dudás Miki és Szigligeti Ivett szövevényes története sokakat tartott lázban, fiatalkori szerelem volt az övék, hatalmas intenzitással élték az életüket. Dudás Miki őszinte vallomást tett a Borsnak tavaly tavasszal, tisztázva a rengeteg pletykát, ami felröppent róluk:
„Az az igazság, hogy amikor megbuktam doppinggal, teljesen megborultam. Minden fontosabb volt, mint Ivett, buliztam, ittam, szörnyen viselkedtem, már nagyon sajnálom. Ivett-tel 11 éve vagyunk együtt, tényleg sok mindenen keresztül mentünk. Majdnem elváltunk, hiába szerettük egymást. De most újra minden rendben van, újra együtt élünk, újra megbízunk egymásban, boldogok vagyunk, aminek a gyerekeink is nagyon örülnek! Apa elvesztése után úgy érzem, végre tudok újra boldog lenni”
– vallotta be akkor a világbajnok sportoló.
Dudás Miki élete a viharos kapcsolatán felül is bővelkedett a nehézségekben, elég, ha arra gondolunk, ami az édesapjával történt. 2024 nyarán ugyanis Miki édesapját brutális támadás érte egy pesterzsébeti benzinkútnál: több férfi bántalmazta az akkor 56 éves férfit, aki súlyos fejsérülést szenvedett, kómába esett, és hónapokig küzdött az életéért. Bár többször is műtötték, nem sikerült felépülnie, és végül örök álomra szenderült.
Dr. Szeles Géza igazságügyi szakértő 17 évig dolgozott helyszínelőként, 20 évig volt jelen boncolásoknál, 8 évig tanított bűnügyi technikusokat. Dudás Miki esetében szokványos és helyes ügymenetet látott: eleinte jobb az óvatosság, mint boncolás előtt bejelenteni, hogy emberölés történt.
„Szokták tőlünk kérdezni, hogy van-e tökéletes gyilkosság. Van. De a tettesnek ezt tudnia kell cipelnie magában, a lelkében. Ha minden nyomot eltüntet a tettes, például felgyújtja a helyszínt és szénné ég minden, akkor ezek az ügyek úgy szoktak kiderülni, hogy nem bírja a terhet és elmondja” – nyilatkozta megkeresésünkre Dr. Szeles Géza igazságügyi szakértő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.