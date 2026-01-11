Dudás Miki halála: ez buktathatja le a lakásból kijutó tettest

Dudás Miki halála majdnem egy hete sokkban tartja az országot. Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, a világbajnok, ám élsporttól visszavonult kajakozót január 5-én találták holtan XVIII. kerületi lakásában.

Dudás Mikit január 5-én találták holtan

Fotó: MW archív

Dudás Miki tragédiája kapcsán eleinte nem volt szó idegenkezűségről, végül azonban a soron kívül elrendelt boncolás során olyan sérüléseket állapítottak meg, amelyek miatt azóta halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség. A hírek egész héten Dudás Mikiről szóltak, miközben a 34 évesen elhunyt, kétgyermekes édesapa családja próbálja feldolgozni a feldolgozhatatlant.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett 11 éven át szerették egymást

Fotó: RTL Klub

Így juthatott ki az elkövető Dudás Miki lakásából

Egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség a világbajnok halálával kapcsolatban. Mert bár eleinte kizárták az idegenkezűséget, a boncolás során olyan sérüléseket találtak Dudás Miki testén, ami arra utal, hogy megverhették, mielőtt elhunyt. De hogy juthatott ki az elkövető a sportoló lakásából, ha belül volt a kulcs?

„A boncolás elkészült és vannak olyan sérülések, amik utalhatnak idegenkezűségre. De szeretném leszögezni, hogy ha valakin találnak mondjuk egy hematómát, az ütés és az ütődés is lehet, tehát lehet valaki megütötte, de az is lehet, hogy elesett a nagy testével, és megütötte magát. Ezt így még mindig nem lehet tudni, ezért indult büntető eljárás, hogy a lehető legrövidebb időben szerezzék be az információkat, ami alapján ez egyértelművé válik”

- mondta a TV2 Mokka stúdiójában Kótai Elek, volt nyomozó.

A volt nyomozó szerint legalább egy hónap, amíg kiderül, mi Dudás Miki halálának oka, nagyon sok mindent vizsgálnak. Például azt is, ami napok óta foglalkoztatja az embereket, ha benne volt a kulcs a sportoló lakásának ajtajában, akkor hogyan jutott ki az ismeretlen elkövető? Mint azt a Borsnak Dudás Miki édesanyja elmondta, miután napokig hiába keresték a fiát, Dudás Miki párja zárszervízessel nyittatta ki a bezárt ajtót. A legtöbben arra gondolnak, hogy fix ajtókilincs van a lakáson, amit kívülről csak be kell húzni távozáskor.