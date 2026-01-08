Aurelio továbbra sem fogta fel Dudás Miki halálát: Az ő arcát látom, amikor lefekszem aludni!

Aurelio akkor ismerte meg és barátkozott össze az olimpikonnal, amikor egy reality show-ban szerepeltek. Dudás Miki barátja szerint egy hatalmas mackó volt, akit mindenki szeretett, mert állandóan mosolygott és mindenkihez volt egy kedves szava. A bajai sztárapuka kedd este értesült arról, hogy megváltozott a rendőrségi tényállás és már halált okozó testi sertés miatt nyomoznak.

Aureliót összetörte Dudás Miki halála (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

A tragikus hirtelenséggel elhunyt sportolóról nagyon sokan emlékeztek meg, köztük a valóságshow-győztes is. Aurelio korábban a Borsnak elmondta, hogy szoros barátságot ápoltak. Sokkolta barátja halála, de még jobban összetört, amikor kiderült, most már halált okozó testi sértés miatt nyomoz a rendőrség.

„Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogyan halhatott meg egy életerős, egészséges ember, hiszen csak 34 éves volt, én is ennyi vagyok most” – kezdte a Borsnak a sztárapuka.

Niki mondta kedd este, hogy bánthatták Mikit a rendőrség szerint, az már túl sok! Az ő arca volt a szemem előtt, mielőtt elaludtam! Az, hogy valaki ártott neki, bántotta, az addig fel sem merült bennem. Neki nincsenek ellenségei, tényleg mindenki szerette, ezt egyszerűen nem hiszem el! Erre szokták mondani, hogy elfogytak a szavak! Amikor a Celeb vagyok, ments ki innen műsorban együtt szerepeltük, én azonnal megkedveltem, hasonló a humorunk, szeretünk viccelődni, tréfálkozni. Emlékszem, még arra is rá tudtam venni, hogy egyen velem akkor, amikor egyébként tilos lett volna, így őt is megbüntették. Abban az időszakban egyébként annyira jól nézett ki, hogy emlékszem, csorgott a lányok nyála után…

Aurelio Onorato Caversacco nagyon együtt érez Dudás Miki párjával, édesanyjával, el sem tudja képzelni, ők mit éreznek.

„Én is elveszítettem édesapámat, de betegség miatt, nem úgy, hogy megölték. Az engem is nagyon felborított volna, én se tudtam volna kiheverni. Sokat gondolok Szigligeti Ivettre, a párjára, na meg a gyerekeire, hogy egyszer ők is megtudják, édesapjuk erőszak által hunyt el. Jaj, hát ez hihetetlenül nehéz mindenkinek!”