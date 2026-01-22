Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Hiába a fagyos tél, Baukó Éva fehérneműs fotója mindent felforrósít

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 06:45
Ismét forró fotóval jelentkezett a valóságshow-királynő. Baukó Éva felveszi a küzdelmet a mínuszokkal.

Noha odakint jó ideje röpködnek a mínuszok, mindez a valóságshow-k koronázatlan királynőjét nem különösebben érdekli. Baukó Éva fotói olyan forrók, hogy bárhol megolvasztják a jeget.

Baukó Éva új posztja ismét forróra sikeredett
Baukó Éva szexi fotóval kedveskedett a követőinek  Fotó: Markovics Gábor

Baukó Éva: "A január hideg. Én nem"

Éva maga is érezte, hogy nem épp hétköznapi ilyen kevés ruhában kamerák elé állni a legnagyobb hidegben. Alighanem ezért fűzte legutóbbi, igencsak szexire sikeredett posztjához a következő gondolatot: "A január hideg. Én nem." És valóban!

Itt pedig egy pár nappal korábbi bejegyzése látható, amely kedvéért vadítóan vörös fehérneműbe bújt – és persze semmimásba! "Nem kérek engedélyt, csak felveszem" – írta.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
