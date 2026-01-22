Hiába a fagyos tél, Baukó Éva fehérneműs fotója mindent felforrósít

Noha odakint jó ideje röpködnek a mínuszok, mindez a valóságshow-k koronázatlan királynőjét nem különösebben érdekli. Baukó Éva fotói olyan forrók, hogy bárhol megolvasztják a jeget.

Baukó Éva szexi fotóval kedveskedett a követőinek Fotó: Markovics Gábor

Baukó Éva: "A január hideg. Én nem"

Éva maga is érezte, hogy nem épp hétköznapi ilyen kevés ruhában kamerák elé állni a legnagyobb hidegben. Alighanem ezért fűzte legutóbbi, igencsak szexire sikeredett posztjához a következő gondolatot: "A január hideg. Én nem." És valóban!

Itt pedig egy pár nappal korábbi bejegyzése látható, amely kedvéért vadítóan vörös fehérneműbe bújt – és persze semmimásba! "Nem kérek engedélyt, csak felveszem" – írta.