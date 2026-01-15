Barta Sylvia kénytelen volt egyedül ledobni a textilt, mezítláb vetette bele magát a hóba

Barta Sylvia elképesztő bátorságáról, de legfőképp brutális hidegtűréséről tett tanúbizonyságot csütörtökön reggel a TV2 Mokka című műsorában, amiről egy Instagram bejegyzés is született.
Barta Sylvia műsorvezető egy kicsit elszomorodott miután egyedül kellett megszabadulnia a textiltől. Na, de nem kell semmi rosszra sem gondolni, a műsorvezető mindössze a TV2 Mokka című műsorának egyik riporterével kezdte a napot, akinek bemutatta a hidegterápiás rutinját. S bár az Instagramon megosztott bejegyzésében Sylvia azt írta, hogy próbálta rávenni Csehy András riportert arra, hogy vegyen részt a hidegterápiás reggeli rutinjában, sajnos nem járt sok sikerrel.
Barta Sylvia ennek ellenére egy piros párducmintás együttesben, mezítláb élvezte a havat: bátor döntés volt ilyen hidegben és havas időben így kimenni, mi mindenesetre irigyeljük a merészségét.
Barta Sylvia Instagram-bejegyzését IDE kattintva lehet megtekinteni.
