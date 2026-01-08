Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Szinte megolvasztotta a havat bomba alakjával Barta Sylvia

Barta Sylvia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 20:30
Igazi kihívásnak vágott neki a műsorvezető. Barta Sylvia dögös képeit imádják követői!

Úgy tűnik, a rengeteg ellapátolásával mindenkinek meggyűlik a baja, de Barta Sylvia stílusosan állt a kérdéshez. Bár hólapáttal vágott neki a nagy feladatnak, lehet, hogy bomba alakja láttán gyorsabban elolvadt az udvart borító fehér hótakaró.

Hólapátolás közben villantotta meg bomba alakját Barta Sylvia.
Hólapátolás közben villantotta meg bomba alakját Barta Sylvia. / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Ha a hó nem is, a rajongók elolvadtak Barta Sylvia láttán

A TV2 szépsége egy testhezálló, bordó kezeslábasban indult neki a harcnak a hó ellen, de úgy látszik, meggyűlt a baja a feladattal neki is.

Mai hidegterápiás kihívásom…felsőtest edzés -5 fokban!

- írta Instagram-posztjában.

A műsorvezetőnek egy ponton már ujjatlan felsőre kellett vetkőznie, hogy formás felsőtestével megmutassa az időjárásnak, pontosan kivel van most dolga. Talán mondanunk sem kell, a rajongók elolvadtak a dögös látványtól.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
