Szinte megolvasztotta a havat bomba alakjával Barta Sylvia

Úgy tűnik, a rengeteg hó ellapátolásával mindenkinek meggyűlik a baja, de Barta Sylvia stílusosan állt a kérdéshez. Bár hólapáttal vágott neki a nagy feladatnak, lehet, hogy bomba alakja láttán gyorsabban elolvadt az udvart borító fehér hótakaró.

Hólapátolás közben villantotta meg bomba alakját Barta Sylvia. / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Ha a hó nem is, a rajongók elolvadtak Barta Sylvia láttán

A TV2 szépsége egy testhezálló, bordó kezeslábasban indult neki a harcnak a hó ellen, de úgy látszik, meggyűlt a baja a feladattal neki is.

Mai hidegterápiás kihívásom…felsőtest edzés -5 fokban!

- írta Instagram-posztjában.

A műsorvezetőnek egy ponton már ujjatlan felsőre kellett vetkőznie, hogy formás felsőtestével megmutassa az időjárásnak, pontosan kivel van most dolga. Talán mondanunk sem kell, a rajongók elolvadtak a dögös látványtól.

Ha kíváncsi vagy a szexi fotókra, IDE kattintva nézheted meg őket!