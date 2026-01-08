Szinte megolvasztotta a havat bomba alakjával Barta Sylvia

Úgy tűnik, a rengeteg hó ellapátolásával mindenkinek meggyűlik a baja, de Barta Sylvia stílusosan állt a kérdéshez. Bár hólapáttal vágott neki a nagy feladatnak, lehet, hogy bomba alakja láttán gyorsabban elolvadt az udvart borító fehér hótakaró.
A TV2 szépsége egy testhezálló, bordó kezeslábasban indult neki a harcnak a hó ellen, de úgy látszik, meggyűlt a baja a feladattal neki is.
Mai hidegterápiás kihívásom…felsőtest edzés -5 fokban!
- írta Instagram-posztjában.
A műsorvezetőnek egy ponton már ujjatlan felsőre kellett vetkőznie, hogy formás felsőtestével megmutassa az időjárásnak, pontosan kivel van most dolga. Talán mondanunk sem kell, a rajongók elolvadtak a dögös látványtól.
Ha kíváncsi vagy a szexi fotókra, IDE kattintva nézheted meg őket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.