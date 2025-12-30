Agárdi Szilvi újabb bravúrja: lóháton köszönti az újévet a vak énekesnő

A Bors újságírója Agárdi Szilvivel beszélgetett az előttük álló különleges produkcióról, amely egyszerre szól félelemről, bizalomról és művészi szabadságról. Az énekesnő őszintén mesélt arról, hogyan lehet vakon lovagolni a színpadon, és mit jelent számára ez az élmény emberileg és szakmailag.

Agárdi Szilvi újabb oldalát mutathatja meg az újévi koncerten (Fotó: Mediaworks Archív)

Agárdi Szilvi lóháton köszönti az újévet

Agárdi Szilvi január 1-én lóhátra ül, miközben a reflektorok fénye és a közönség figyelme egyszerre szegeződik rá. Vak előadóként ez nem pusztán látványos mutatvány, hanem mély bizalmi kapcsolat ló és lovas között. De vajon hogyan tud egy nem látó személy lovasprodukcióban részt venni és komplex koreográfiákat bemutatni éneklés közben?

Mindig ugyanazon a lovon ülök, Szilajon. Ismerem a személyiségét, a mozgását, a lovas koreográfia pedig adott. De őszintén nagyon improvizatívak vagyunk. Nyilván Tibor nagyon vigyáz rám, én nem fogok ugratni, nem lenne reális elvárás

– meséli. A koreográfia tehát nem kőbe vésett: van benne improvizáció is. Pintér Tibor minden pillanatban különösen figyelemmel kíséri Szilvit és Szilajt a színpadon, miközben az énekesnő saját érzéseire hagyatkozva irányítja a lovat. Szilaj „lát helyette”, és különösen figyel rá: ha bizonytalanabb, nem száguld, alkalmazkodik Szilvihez.



A ló lát helyettem, de én tudom őt irányítani, korábban lovastechnikát tanultam, van gyakorlatom. De érzem, hogy hogyan fordítja magát, merre halad. Ő nem buta állat, sőt, rettentően okos. Tudja, hogy nem látok és egészen máshogy viselkedik velem Szilaj, mint másokkal.

Rutinos lovasként pattan lóhátra Pintér Tenya nagyszabású gáláján (Fotó: Facebook)

„Azt mondják, vakmerő, amit csinálok”

Az énekesnő nem tagadja, hogy izgul: egy lónak is lehetnek rosszabb napjai, és a veszély mindig benne van a pakliban. Volt már esése is, bár nem Pintér Tenya Lovas Színházának színpadán.

Azt mondják, vakmerő, amit csinálok, de én szeretek új dolgokat kipróbálni

– mondja mosolyogva. Síelt, korcsolyázott, úszni tanult, mert Agárdi Szilvi szülei mindig arra törekedtek, hogy lányuk teljes értékű életet élhessen. Gyerekként azt tanulta meg: nem kell kimaradnia semmiből csak azért, mert másképp érzékeli a világot.