Agárdi Szilvi a vakságáról vallott: „Nem vagyok biztos benne, hogy változtatható ez az állapot”

Agárdi Szilvi néhány évvel ezelőtt teljesen megvakult, míg korábban árnyakat látott. A mindig pozitív, csupaszív lány sokáig hitte, hogy az állapota csak átmeneti, s hitébe kapaszkodva, orvosi csodában reménykedve bízott benne, hogy újra láthat majd. Mára azonban elfogadta, amit a sors rá szabott.

Agárdi Szilvi lemondott róla, hogy újra lásson (Fotó: Karnok Csaba)

„Mindegy, most már elfogadtam"

Szilvi megható videóüzenetben adott hírt követőinek az állapotáról. Míg korábban azt mondta, bízik a javulásban, mára erről szinte teljesen lemondott. Bár szívfacsaró témáról beszélt, hangja kedves, derűs volt, nyoma sem volt önsajnálatnak, szomorúságnak.

– Mikor egy pénteki nap elkezdtem fekete foltokat látni, ami egyre sűrűsödött, azonnal szóltam egy barátnőmnek, és rohantunk a szemklinikára. Órákat várakoztam, mire bekerültem. Megvizsgáltak, és képzeljétek, semmit nem találtak. Semmit – fedte fel legfrissebb TikTok videójában. – Nem hagyott nyugodni a dolog, úgyhogy még egyszer elmentem egy retinaspecialistához nyáron, és ő is megvizsgálta a szememet. Ő sem talált semmit – mondta Szilvi, majd sóhajtás után így folytatta:

Szerintem rá fogom venni magam, hogy megint elmenjek orvosi vizsgálatra, mert szeretnék utánajárni, hogy mi is történhetett valójában. De nem vagyok biztos benne, hogy változtatható ez az állapot. Mindegy, most már elfogadtam.

„Ki elől akarok menekülni?"

A Csináljuk a fesztivált! tavalyi szériájának győztes énekesnője néhány nappal ezelőtt is tanulságos felvételt osztott meg magáról:

– Elárulok neked egy titkot – kezdte. – Most már nem érdekel, hogy napszemüveget húzzak fel. Még mindig megkapom kommentekben, hogy csúnya a szemem, hogy így összevissza járkál, meg hogy nem szép látvány. Tudjátok mit? Nem érdekel. Régen még úgy TikTok-oztam, hogy felvettem a napszemüveget, mert kicsit szégyelltem, hogy ilyen a szemem és más vagyok. Rájöttem, hogy ha egy hosszú földig érő ruhát veszek fel, ami csillogó, ahhoz nem igazán illik."

Meg hát most ki elől akarok menekülni? A valóság elől? Mert ez a valóság, én így nézek ki

– szögezte le a csinos énekesnő, aki egyúttal bátorította a rajongóit, merjék vállalni önmagukat, a valóságot.

„Kilenc százalékról négyre romlott"

Agárdi Szilvit 2012 őszén ismerte meg az ország, amikor tizenhét évesen feltűnt a TV2 The Voice című tehetségkutatójában. A fiatal lány, nemcsak csodálatos hangjával hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy aliglátóként lépett a reflektorfénybe, erőt adva ezzel sorstársainak. Azóta sikeres énekesi pályát futott be, és modellként is keresetté vált. 2021 tavaszán azonban kiderült: noha korábban látott foltokat, sziluetteket, színeket, ekkor pár nap alatt szinte teljesen elvesztette a látását.

– Hirtelen, a semmiből jött a drasztikus romlás. Egyik napról a másikra a látásom kilenc százalékról négyre romlott, ami borzalmas trauma volt – mesélte Szilvi korábban a Borsnak, hozzátéve: gyakorlatilag újra meg kellett tanulnia mindent a nulláról.