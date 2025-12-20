Ezért állt ki Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésen: "A béke nem pártpolitikai kérdés"

A december 20-ai szegedi Háborúellenes Gyűlésen Tóth Gabi is megjelent, akit a Bors stábjának sikerült elcsípnie a helyszínen. Az énekesnő nemcsak résztvevőként volt jelen, hanem aktív szereplőként is: Gabi a Zebra DPK egyik alapítója, egy olyan közösségé, amely az álhírek ellen lép fel, és amelyről saját tapasztalata alapján is csak elismerően tud beszélni.

Tóth Gabi a szegedi Háborúellenes Gyűlésen fontos üzenetet fogalmazott meg (Fotó: MW)

Tóth Gabinak segített a Zebra DPK

„A Zebra nagyon jó fej: mindig kiszagolja azokat a cikkeket, amik nagyon nagy kamuk. Az elmúlt években azért volt tapasztalatom abban, hogy milyen, amikor el vannak ferdítve, vagy álhíreket terjesztenek akár rólam is, úgyhogy én nagyon nagy szeretettel csatlakoztam ehhez a kezdeményezéshez. Nagyon fontos, hogy a digitális térben is megjelenjünk. Nagyon nagy haszna van, mert például múltkor is megjelent rólam valamilyen cikk, szóltam a zebrásoknak, jöttek és elterjesztették a valóságot. Jó fejek.”

Fontos üzenetet fogalmazott meg Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésen

Gabi szerint a háború és a béke kérdése nem lehet politikai lövészárkokba zárva, mert ez mindenkit érint – világnézettől függetlenül. Úgy látja, hogy a legnagyobb felelősség most az, hogy a megosztottság helyett a párbeszéd kerüljön előtérbe.

„Nekem az egyik legfontosabb az, hogy ez egy olyan kérdés kell legyen, ami pártpolitikától teljesen független. Gondolhatunk tök mást a világról, lehet az egy baloldali nézetű ember, jobboldali nézetű ember, nekem valahogy a politikai szerepvállalásomnak azt a részét tartom fontosnak, hogy valahogy ezt a szakadékot megszüntessük. Mind a két oldalnak van felelőssége benne, hogy összetalálkozzunk és ne legyen ennyire szélsőséges a hangulat.”