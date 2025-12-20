Tóth Gabi is beszabadult a mörcsbe: szerinted melyik pólót vette meg?

Orbán Viktor már divatdiktátor lett: a firkáiból - bocsánat, jegyzeteiből - kiadott pólókat és pulóvereket percek alatt elkapkodják a Háborúellenes Gyűlések mörcseiből. Többféle póló közül lehet azonban választani: Pride, Honfoglalás, No War, csak, hogy néhányat említsünk.

Rákay Philip és Szabó Zsófi is gyakran választja a műsorvezetéshez is ezeket a termékeket - amelyek árát egyébként jótékonysági célra ajánlották fel. A szegedi Háborúellenes Gyűlésen pedig Tóth Gabi is a jó ügyet támogatja. Vajon melyik pólóban?

Íme a megfejtés: