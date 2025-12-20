Sasvári Sándor vallomása a Háborúellenes Gyűlésen: Orbán Viktornál a megoldás

A szegedi Háborúellenes Gyűlés már kora reggel mozgásba hozta a napfény városát: hosszú sorok kígyóztak a helyszín környékén, és délelőtt 11-re már több ezres tömeg gyűlt össze a csarnokban. Sasvári Sándor is eljött, a Bors kedvéért értékelte a miniszterelnök politikáját és a nemzetközi helyzetet.
„Évtizedek óta kísérem Orbán Viktort, és kísérem figyelemmel a tevékenységét, amit a béke érdekében még erősebben hajt végre, igen eredményesen úgy érzem” – mondta majd hozzátette:
Egyre többen jönnek rá, hogy ez az út az egyetlen, ami járható, semmiképpen nem szabad, hogy háborúba sodródjon Európa
– állapította meg.
A színművész a nemzetközi döntéshozók politikáját is kritizálta: „Amit az Európai Unió vezetősége és a NATO-főtitkára próbál ráerőltetni az EU-s tagországokra az elképesztő, felháborító...” – fogalmazott Sasvári, majd a jelenlegi háborús helyzet váratlanságára hívta fel a figyelmet: „Egyáltalán az, hogy kirobbant az orosz-ukrán háború, arra sem gondoltunk volna 6 évvel ezelőtt”.
Sasvári Sándor bízik abban, hogy a közeljövőben még hangsúlyosabb üzenetek hangzanak el a béke érdekében: „Bízom benne hogy karácsony előtt, ezen a Háborúellenes Gyűlésen még nyomatékosabbá fogja tenni a miniszterelnök úr, hogy kiállunk a háború mellett és csak a béke az egyetlen út”– fejtette ki. A rendezvény hangulatáról személyes élményeit is megosztotta:
Jó arcok, jó emberek, vesznek körül, lépten-nyomon ölelgetnek fényképeznek, csodálatosak ezek az események
– mondta lelkesen. Sasvári végül hangsúlyozta, hogy a béke melletti kiállás az egyetlen járható út, és arra buzdított mindenkit, hogy még azok számára sem késő a felismerés, akik eddig más állásponton voltak, hiszen a béke ügyében mindannyiunknak közös a felelőssége. A Gyűlés pedig továbbra is zajlik, a résztvevők továbbra is élvezik a programokat és a közös jelenlétet, miközben a béke üzenete minden sarokban érezhető.
