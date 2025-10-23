Sasvári Sándor a Békemeneten: „A szeretet erejével szeretnénk megmutatni, hogy sokan vagyunk, és győzni fogunk”

Óriási tömeg hömpölyög a Kossuth tér felé az idei Békemeneten, a résztvevők zászlókkal, transzparensekkel és nemzeti színű kiegészítőkkel vonulnak, miközben perceken belül Orbán Viktor ünnepi beszéde kezdődik. A rendezvény hangulatát a közös menetelés és a lelkes résztvevők energiája adja, akik egységben és vidáman, de határozottan kívánják kifejezni elkötelezettségüket Magyarország iránt. A tömegben feltűnt Sasvári Sándor is, aki a helyszínen mesélt arról, mit jelent számára ez a nap.

Sasvári Sándor idén is eljött a Békemenetre (Fotó: Bors)

Sasvári Sándor számára ezt jelenti a mai nap

„A szabadság szeretete, a hősök tisztelete és a remény és a szeretet erejével a jövőbe vetett bizalom” – mondta a színész, hangsúlyozva, hogy a mai nap nem csupán politikai esemény, hanem a nemzeti összetartozás ünnepe is. Sasvári kiemelte, milyen fontos, hogy ennyi ember jelen van: „Mindig fontos, hogy a béke és a szeretet nevében kiálljunk, és minél többen kiállunk, annál jobban megvalósul” – fogalmazott a Borsnak.

A sztárparádé is garantálja az esemény fényét: Pataky Attila, Tóth Gabi, Bárdosi Sándor, Fásy Ádám és Szabó Zsófi is feltűntek már a tömegben, így a Békemenet igazi kulturális és hírességseregszemlévé vált. A hírességek jelenléte tovább erősíti az esemény ünnepi hangulatát és az egység szimbolikáját.

Óriási tömeg várja Orbán Viktor beszédét (Fotó: Bors)

Sok támadás éri Magyarországot a színművész szerint

Sasvári hozzátette, hogy a mai nap különösen fontos, hiszen a magyar közösség egységét mutatja a hazai és nemzetközi támadások, hazugságok és gyűlölködés közepette:

A mai nap egy nagyon fontos Békemenet, sok támadás, hazugság és gyűlölködés éri hazánkat itthonról és külföldről egyaránt. A szeretet erejével szeretnénk megmutatni, hogy sokan vagyunk, és győzni fogunk

– hangsúlyozta a színész.

Önmagáért beszél a látvány

A Kossuth térre érkező tömeg látványa magáért beszél: a magyar zászlók tengerében a résztvevők együtt énekelnek, integetnek, és egyértelműen kifejezik büszkeségüket. Sasvári jelenléte és a sztárok részvétele pedig azt mutatja, hogy a Békemenet több mint politikai demonstráció: a szeretet, a remény és a közösség ünnepe, amelyre mindenki büszke lehet.