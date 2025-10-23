Sasvári Sándor a Békemeneten: „A szeretet erejével szeretnénk megmutatni, hogy sokan vagyunk, és győzni fogunk”

Óriási tömeg hömpölyög a Kossuth tér felé az idei Békemeneten, a résztvevők zászlókkal, transzparensekkel és nemzeti színű kiegészítőkkel vonulnak, miközben perceken belül Orbán Viktor ünnepi beszéde kezdődik. A rendezvény hangulatát a közös menetelés és a lelkes résztvevők energiája adja, akik egységben és vidáman, de határozottan kívánják kifejezni elkötelezettségüket Magyarország iránt. A tömegben feltűnt Sasvári Sándor is, aki a helyszínen mesélt arról, mit jelent számára ez a nap.
„A szabadság szeretete, a hősök tisztelete és a remény és a szeretet erejével a jövőbe vetett bizalom” – mondta a színész, hangsúlyozva, hogy a mai nap nem csupán politikai esemény, hanem a nemzeti összetartozás ünnepe is. Sasvári kiemelte, milyen fontos, hogy ennyi ember jelen van: „Mindig fontos, hogy a béke és a szeretet nevében kiálljunk, és minél többen kiállunk, annál jobban megvalósul” – fogalmazott a Borsnak.
A sztárparádé is garantálja az esemény fényét: Pataky Attila, Tóth Gabi, Bárdosi Sándor, Fásy Ádám és Szabó Zsófi is feltűntek már a tömegben, így a Békemenet igazi kulturális és hírességseregszemlévé vált. A hírességek jelenléte tovább erősíti az esemény ünnepi hangulatát és az egység szimbolikáját.
Sasvári hozzátette, hogy a mai nap különösen fontos, hiszen a magyar közösség egységét mutatja a hazai és nemzetközi támadások, hazugságok és gyűlölködés közepette:
A mai nap egy nagyon fontos Békemenet, sok támadás, hazugság és gyűlölködés éri hazánkat itthonról és külföldről egyaránt. A szeretet erejével szeretnénk megmutatni, hogy sokan vagyunk, és győzni fogunk
– hangsúlyozta a színész.
A Kossuth térre érkező tömeg látványa magáért beszél: a magyar zászlók tengerében a résztvevők együtt énekelnek, integetnek, és egyértelműen kifejezik büszkeségüket. Sasvári jelenléte és a sztárok részvétele pedig azt mutatja, hogy a Békemenet több mint politikai demonstráció: a szeretet, a remény és a közösség ünnepe, amelyre mindenki büszke lehet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.