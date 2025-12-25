Orvos rohant karácsonykor Reviczky Gábor családjához

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 20:00
reviczky gáborszínész
A színész máig emlékszik a gyermekkora meghitt karácsonyaira. Reviczky Gábor igyekszik ebből a varázslatból minél többet továbbadni családjának is.
Reviczky Gábor számára a karácsony igazi csodája abban rejlik, hogy ilyenkor együtt van a család, és szeretet tölti meg a házat.

Reviczky Gábor boldogan mosolyog, miközben visszaemlékszik gyermekkora karácsonyaira.
Reviczky Gábor máig emlékszik gyermekkora meghitt karácsonyaira
Forrás: Archív
  • A színész gyermekkorában sokszor nem kapott ajándékokat karácsonyra.
  • Reviczky Gábor az 1958-as karácsonyt különleges élményként tartja számon.
  • A mai napig ragaszkodik hozzá, hogy a hal szerepeljen az ünnepi menüben.

Reviczky Gábor különleges karácsonyi emléke

Számomra nem az ajándékok milyensége, mennyisége vagy értéke a legvarázslatosabb az ünnepben. A legnagyobb csoda abban rejlik, hogy Jézus születésének estéjén együtt van a család. Számomra ez volt mindig a legfontosabb, mert az én gyerekkoromban nagy szegénység volt az országban. Karácsonykor nem kaptunk tárgyi ajándékot, így minden játékot saját kezűleg készítettünk, ami különösen értékessé tette azokat. A karácsonyfadíszeket is mi készítettük el: kis angyalfejeket vagy angyalkákat festettünk fehér, kemény kartonra, amiket kivágtunk, és felakasztottunk az ágakra” – emlékezik vissza a színész, akinek 9 éves korából van a legszebb emléke az ünnepről.

1958-ban volt az első olyan karácsonyom, ami igazán különleges élményként maradt meg bennem. Édesapám feldíszítette a fenyőt, a harangocska jelezte, hogy megérkezett a Jézuska, és megnézhettük az ajándékokat a fa alatt. Ekkor tárgyakban is megéltem a karácsony varázsát: kaptam egy piros, fecske típusú férfi kerékpárt, alumínium sárvédővel. Ez hatalmas öröm volt számomra, valami igazán elképesztő élmény. Mivel négyéves korom óta szenvedélyesen pecázom, kaptam egy üvegbotot, és egy csehszlovák horgászorsót is, ami szintén különleges ajándék volt. Annyira meglepődtem, hogy szinte szóhoz sem tudtam jutni” – mesélte Reviczky Gábor.

Reviczky Gábor mosolyog, mert meghitten teltek gyermekkora karácsonyai.
A színész az 1958-as karácsonyra különleges élményként emlékszik vissza
Fotó: Cseke Csilla / MTI

Reviczky Gábor családjában az ünnepi menü is hagyományos volt, a halászlé nem maradhatott el a karácsonyi asztalról.

Egyik évben friss halat szerettem volna fogni karácsonyra, de sajnos balul sült el, és szegény nagymamám ünnepét sikerült tönkretennem: 24-én délelőtt én magam mentem halat fogni a bánhidai hőerőmű tavába, és fogtam egy háromkilós pontyot, ami a szenteste vacsorája lett. Csakhogy nagyon zsíros volt, és a nagymamámnak, akinek egyébként epeköve volt, komoly epegörcsöt okozott – olyannyira, hogy még az orvost is ki kellett hívni hozzá” – árulta el a Reviczky Gábor.

A színész a mai napig ragaszkodik hozzá, hogy a hal szerepeljen az ünnepi menüben, de a töltött káposzta is mindig ott van az asztalon.

Minden évben a feleségem készíti az ünnepi ételeket, és lenyűgözi a családot az a hihetetlen ízkavalkád, amit az asztalra varázsol. A tálalás is a páratlan ízléséről árulkodik, ami különleges hangulatot ad az ünnepi vacsorának. A díszeket is Krisztina választja, minden évben más színvilágot hoz az otthonunkba. Fantasztikus ízlése van, ami az apró részletekben is megmutatkozik. Ezek mind hozzájárulnak az ünnep varázsához” – büszkélkedik a színész, aki 24-én szűk családi körben, majd 25-én és 26-án a négy gyermekével és az öt unokájával ünnepel. 

Számomra mindig ezek a napok a legszebbek, amikor végre mindannyian együtt lehetünk, és a karácsony valódi melege tölti be a házat

– zárta gondolatait a színművész.

