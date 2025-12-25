Orvos rohant karácsonykor Reviczky Gábor családjához

Reviczky Gábor számára a karácsony igazi csodája abban rejlik, hogy ilyenkor együtt van a család, és szeretet tölti meg a házat.

Reviczky Gábor máig emlékszik gyermekkora meghitt karácsonyaira

A színész gyermekkorában sokszor nem kapott ajándékokat karácsonyra.

Reviczky Gábor az 1958-as karácsonyt különleges élményként tartja számon.

A mai napig ragaszkodik hozzá, hogy a hal szerepeljen az ünnepi menüben.

Reviczky Gábor különleges karácsonyi emléke

„Számomra nem az ajándékok milyensége, mennyisége vagy értéke a legvarázslatosabb az ünnepben. A legnagyobb csoda abban rejlik, hogy Jézus születésének estéjén együtt van a család. Számomra ez volt mindig a legfontosabb, mert az én gyerekkoromban nagy szegénység volt az országban. Karácsonykor nem kaptunk tárgyi ajándékot, így minden játékot saját kezűleg készítettünk, ami különösen értékessé tette azokat. A karácsonyfadíszeket is mi készítettük el: kis angyalfejeket vagy angyalkákat festettünk fehér, kemény kartonra, amiket kivágtunk, és felakasztottunk az ágakra” – emlékezik vissza a színész, akinek 9 éves korából van a legszebb emléke az ünnepről.

„1958-ban volt az első olyan karácsonyom, ami igazán különleges élményként maradt meg bennem. Édesapám feldíszítette a fenyőt, a harangocska jelezte, hogy megérkezett a Jézuska, és megnézhettük az ajándékokat a fa alatt. Ekkor tárgyakban is megéltem a karácsony varázsát: kaptam egy piros, fecske típusú férfi kerékpárt, alumínium sárvédővel. Ez hatalmas öröm volt számomra, valami igazán elképesztő élmény. Mivel négyéves korom óta szenvedélyesen pecázom, kaptam egy üvegbotot, és egy csehszlovák horgászorsót is, ami szintén különleges ajándék volt. Annyira meglepődtem, hogy szinte szóhoz sem tudtam jutni” – mesélte Reviczky Gábor.

A színész az 1958-as karácsonyra különleges élményként emlékszik vissza

Reviczky Gábor családjában az ünnepi menü is hagyományos volt, a halászlé nem maradhatott el a karácsonyi asztalról.

„Egyik évben friss halat szerettem volna fogni karácsonyra, de sajnos balul sült el, és szegény nagymamám ünnepét sikerült tönkretennem: 24-én délelőtt én magam mentem halat fogni a bánhidai hőerőmű tavába, és fogtam egy háromkilós pontyot, ami a szenteste vacsorája lett. Csakhogy nagyon zsíros volt, és a nagymamámnak, akinek egyébként epeköve volt, komoly epegörcsöt okozott – olyannyira, hogy még az orvost is ki kellett hívni hozzá” – árulta el a Reviczky Gábor.