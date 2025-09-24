Reviczky Gábor szívműtétje után őszintén beszélt a betegségéről

A Halhatatlanok társulatának örökös tagja lett idén a Kossuth-díjas művész. Reviczky Gábor meghatottan vett részt a Nagymező utcai láblenyomat-avató ünnepségen.
Sajnos a családja nem tudta elkísérni a nagy eseményre a népszerű színművészt, pedig mindannyian nagyon büszkék rá; Reviczky Gábor felesége Isztambulba utazott, a legkisebb lánya éppen nászúton volt, a fia pedig dolgozott aznap.
„Nagyon sajnálom, hogy annak idején engem is utolért az, ami majd’ minden színészt: nem tudtam este mesét olvasni a gyerekeimnek, az unokáimnak, mert játszottam. Pedig ez nagyon fontos, hogy ne mindig a telefon legyen a kezükben” – mesélt a múltról az ünnepelt a hot! magazinnak.
76 évesen ma is rendszeresen játszik, 25 éve alakítja a Pesti Színházban A képzelt beteg főszerepét. A sors különös fordulata folytán Reviczky Gábor nem képzelt beteg.
„Jól érzem magam, a szívműtétem egyetlen következménye, hogy szédülök; autóvezetés közben szerencsére nem. A darabnak különös élete van: mindenütt megbukott, mi viszont pótszékekkel játsszuk. Ez volt Molière utolsó fellépése: 1673. február 17-én összeesett a színpadon, másnap reggelre meghalt tbc-ben. 2004-ben én is átestem rajta. Nem törődöm a betegségeimmel, ez a fajta pozitív hozzáállás az orvosok szerint is sokat segít. Aki nem így áll hozzá, az el is megy.”
Nekem négyfajta rákom is volt. Ezt a betegséget el szokták titkolni.
„Én sem akartam beszélni róla, csak rákérdeztek, miért vagyok kevesebbet A mi kis falunk című sorozatban. Kénytelen voltam válaszolni, az újságíró megírta, aztán átvette a többi lap is. Rendszeresen járok havi kontrollra a Kékgolyó utcába, a papírjaim már úgy megsokasodtak, hogy vastagabb kötetet tesznek ki, mint a Biblia.”
Reviczky Gábor szerepei közül kiemelkedő, hogy 1480-szor játszotta Balut A dzsungel könyvében – de új kihívások is várnak rá.
„Annak idején megjósoltam, hogy minden sikerszériát felül fog múlni a darab. Most a Magyar Színházban Simont alakítom a Valahol Európában című musicalben. És készülünk az Indul a bakterház bemutatójára: Koncz bácsi szerepét kaptam meg, akit a filmben Bánhidi László alakított. A mi kis falunk új részeit decemberig forgatjuk. És nagy meglepetésemre Pozsgay Zsolt írt nekem egy filmszerepet, pedig sosem dolgoztunk együtt. Nagyon szép, emberi történet a Maradj velem. Egy várandós fekete menekült nőről és egy nyugdíjas tanárról szól; utóbbi az egyetlen, aki segít az asszonyon. Sajnos egyelőre nincs pénz a forgatásra, pedig 300 millió forintnál kevesebből elkészülhetne.”
