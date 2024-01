Reviczky Gábor: „Elhunyt édesanyám megjelent a nappaliban”

Mint arról a Bors beszámolt, még az év elején szörnyű rémhírt terjedt az interneten a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművészről.

Fotó: Nagy Gábor

Az ország egyik legnépszerűbb színésze, Reviczky Gábor már egy ideje küzd a rákkal, hat kemoterápiás kezelésen is túlesett már. A színészóriás nemrég a Meglepetés magazinnak adott egy interjút, amiben elárulta, hogy noha jók az eredményei, teljesen gyógyultnak nem nyilvánították ki az orvosok.

Ehhez talán az is hozzájárult, hogy Reviczky Gábor nem tudja abbahagyni a dohányzást. A káros szenvedélyt, már hétéves kora óta űzi, és bizony előfordult, hogy naponta egy-két dobozzal is elfogy nála. Az orvosa azonban azt tanácsolta, hogy csökkentse az adagját. A leszokás már csak azért sem jöhet igazán szóba a színésznél, mivel a szervezete annyira megszokta már a cigarettázást, hogy ha leszokna, akkor saját bevallása szerint nagyon rövid időn belül meghalna.

Az interjú során a spirituális hozzáállása is szóba került, amivel kapcsolatban egy megdöbbentő történetet is megosztott a nyilvánossággal a többszörösen kitüntetett magyar színész :

- Krisztina nyitott az okkultizmusra, és jó ideje már engem is érdekel ez a téma. Hiszem, hogy csak a test hal meg, a szellem örökké él. Most először fordult velem elő, hogy a 37 évesen elhunyt édesanyám is megjelent nálunk a nappaliban. A feleségemnek még beszélni is sikerült vele. Olyan csillagkapu volt aznap nálunk, több családtagunk leérkezett közénk. Rendkívüli dolognak tartom, hogy részese lehettem egy ilyen természetfeletti jelenségnek – mondta Reviczky Gábor, akit még nem foglalkoztat az elmúlás gondolata.

- A korábban Indiából kikért pálmalevelemből az olvasható ki, hogy 79 éves koromig élek. Hiszem is, meg nem is. Nem foglalkozom az elmúlással, hiszen csak a test hal meg, a szellem tovább él – zárta sorait Reviczky.