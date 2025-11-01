Ide még Reviczky Gábor és Schell Judit is kevés volt: Rémesen rossz lett az első magyar horrorfilm

Noha a magyar filmgyártás története igen gazdag és sokszínű, hiszen rengeteg zsáner mutathatta már meg magát a honi közönségnek, van egy, ami igazi hiánycikknek számít a mai napig, pedig már egyszer megpróbálta megvetni a lábát. A minden héten megjelenő cikksorozatunkban a halloweeni hétvége alkalmával pedig nem is írhatnánk másról, mint az eddigi egyetlen, ugyanakkor igen félresikerült hazai horrorról, a 2021-ben megjelent Post Mortemről, mely Klem Viktor, Schell Judit és Reviczky Gábor főszereplése ellenére is kudarcot vallott.
Bergendy Péter alkotása egy mai szemmel rendkívül bizarrnak ható, múlt század eleji trend és egy háborús borzalmakkal megbirkózni próbáló fiatal katona köré épül. A sztori főhőse, Tomás ugyanis az első világégés után fényképészként próbál elhelyezkedni, méghozzá nem is hétköznapi fotósként, hiszen többnyire „post mortem” képeket kérnek tőle. Ennek az a lényege, hogy a családok, szerelmespárok, barátok összeülnek egy fotóra, azonban van egy aprócska bibi, a kép egyik résztvevője már nincs is életben.
A Klem Viktor által alakított főszereplő veteránt hamar el is hívják egy magyar településre, ahol rengeteg halott van, akikkel a hozzátartozók nagyon szeretnének egy utolsó, közös képet készíteni. Ám, nem sokkal azután, hogy Tomás beteszi a lábát a festői falucskába, furcsábbnál furcsább dolgok történnek. Éjszaka különös hangokat hall, kopogások, ajtócsapkodások miatt nem tud aludni, de nappal sincs nyugta, ugyanis mintha a holtak is sokkal elevenebbek lennének, mint azt elsőre gondolnánk.
Az alapszituáció tehát több mint ígéretes: A falusi környezet, a háborútól és a különféle járványoktól való félelemből fakadó feszültség, illetve a hátborzongató fotómodellek okozta szellemjárás miatt a Post Mortem egy remek belépője is lehetett volna a honi horroroknak, de nem lett az. A legjobb történelmi filmes listákon gyakorta előforduló A vizsga vagy az Állítsátok meg Terézanyut! című filmeket jegyző Bergendy mozija ugyanis nem több egy hollywoodi produkciókból ellesett, és azóta már teljességgel agyonhasznált klisék halmazánál.
A Post Mortem ugyanis olyan eszközöket használ, amire a műfaj szerelmesei napjainkban már csak forgatják a szemüket. A jumpscare-ek, a rémült falusiak folyamatos levitációja eléggé „old school” horror képét festette, ami a 2020-as évekre már eléggé elavultnak hat. A zsáner nagyjaira jellemző, nyomasztó légkört nem sikerült elérni, a nézők maximum a nevetéstől nem kaptak levegőt, miután meglátták a filmbe feleslegesen beleerőltetett, gagyi hatású számítógépes trükköket.
A Post Mortem tehát atmoszférateremtésben és félelemkeltésben is elvérzett, így már csak a forgatókönyvben és színészeiben bízhatott, hogy megmentsék az első magyar horror becsületét. A szkriptet viszont bugyuta, logikátlan döntések jellemzik, emellett pedig a Post Mortem hiába tudhatott olyan kiváló művészeket a soraiban mint a súlyos betegségéről nemrégiben őszintén beszélő Reviczy Gábor, Anger Zsolt vagy Schell Judit, ők sem tudták emelni a színvonalat, maximum csak hozták a kötelezőt.
Bár színésztársaik nem könnyítették meg a dolgukat, a Hais Fruzsina nevű gyermekszínész harmatgyenge és érzelmeket totálisan nélkülöző előadásmódját például mind a korabeli kritika, mind a nézők is darabjaira szedték szét, de a statiszták alakításai is inkább komikusak voltak, mintsem ijesztők.
Noha végig első magyar horrorfilmként hivatkoztunk a Post Mortemre írásunkban, ezzel páran lehet vitatkoznának, hiszen horrorra hajazó alkotások már jelentek korábban is kis hazánkban, de emellett maguk a nézők is valószínűleg elbizonytalanodnak abban, valóban egy horrort láttak-e, miután megtekintették Bergendy Péter filmjét. Noha a Post Mortemnek szinte mindene megvolt a sikerhez, könnyedén beírhatta volna magát a magyar filmek történelemkönyvébe, ám nagy eséllyel csak egy rossz viccként marad fenn a mozinézők emlékezetében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.