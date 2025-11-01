Ide még Reviczky Gábor és Schell Judit is kevés volt: Rémesen rossz lett az első magyar horrorfilm

Noha a magyar filmgyártás története igen gazdag és sokszínű, hiszen rengeteg zsáner mutathatta már meg magát a honi közönségnek, van egy, ami igazi hiánycikknek számít a mai napig, pedig már egyszer megpróbálta megvetni a lábát. A minden héten megjelenő cikksorozatunkban a halloweeni hétvége alkalmával pedig nem is írhatnánk másról, mint az eddigi egyetlen, ugyanakkor igen félresikerült hazai horrorról, a 2021-ben megjelent Post Mortemről, mely Klem Viktor, Schell Judit és Reviczky Gábor főszereplése ellenére is kudarcot vallott.

A Reviczky Gábor-filmek között még horrort is találni, bár erre a darabra nem biztos, hogy olyan büszke a színész (Fotó: Archív)

A holtak nem beszélnek, csak fotózkodnak

Bergendy Péter alkotása egy mai szemmel rendkívül bizarrnak ható, múlt század eleji trend és egy háborús borzalmakkal megbirkózni próbáló fiatal katona köré épül. A sztori főhőse, Tomás ugyanis az első világégés után fényképészként próbál elhelyezkedni, méghozzá nem is hétköznapi fotósként, hiszen többnyire „post mortem” képeket kérnek tőle. Ennek az a lényege, hogy a családok, szerelmespárok, barátok összeülnek egy fotóra, azonban van egy aprócska bibi, a kép egyik résztvevője már nincs is életben.

A Klem Viktor által alakított főszereplő veteránt hamar el is hívják egy magyar településre, ahol rengeteg halott van, akikkel a hozzátartozók nagyon szeretnének egy utolsó, közös képet készíteni. Ám, nem sokkal azután, hogy Tomás beteszi a lábát a festői falucskába, furcsábbnál furcsább dolgok történnek. Éjszaka különös hangokat hall, kopogások, ajtócsapkodások miatt nem tud aludni, de nappal sincs nyugta, ugyanis mintha a holtak is sokkal elevenebbek lennének, mint azt elsőre gondolnánk.

A Klem Viktor főszereplésével bemutatott Post Mortemnek a legjobb horrorfilmek között aligha, a legrosszabb magyar filmek között viszont bérelt helye van (Fotó: Attila Szvacsek / Archív)

A folyamatos lebegéstől kellene félnünk a 21. században?

Az alapszituáció tehát több mint ígéretes: A falusi környezet, a háborútól és a különféle járványoktól való félelemből fakadó feszültség, illetve a hátborzongató fotómodellek okozta szellemjárás miatt a Post Mortem egy remek belépője is lehetett volna a honi horroroknak, de nem lett az. A legjobb történelmi filmes listákon gyakorta előforduló A vizsga vagy az Állítsátok meg Terézanyut! című filmeket jegyző Bergendy mozija ugyanis nem több egy hollywoodi produkciókból ellesett, és azóta már teljességgel agyonhasznált klisék halmazánál.