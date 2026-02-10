Könnyek között mondott beszédet Fenyő Miklós lánya: így búcsúzott szeretett édesapjától

Az egész országot sokkolta, amikor január 31-én kiderült, Fenyő Miklós elhunyt. A Hungária énekese, és a hazai rock and roll megkerülhetetlen alakja több mint fél évszázados karrierje során megannyi barátot és rajongót gyűjtött maga köré, akik most mind gyászolják. Ennek ellenére persze a család fájdalma a legnagyobb, hiszen két gyermekét, Diánát és Dávidot, valamint két imádott unokáját, Balázst és Laurát hagyta hátra. És bár bizonyára még nem készültek fel rá, de most eljött a végső búcsú ideje, hiszen ma kísérték utolsó útjára a zenészlegendát.
Bár Fenyő Miklós halálából szinte még fel sem ocsúdtak a rajongók és kollégák, de most újabb döbbenetes hírrel kellett szembesülniük, ugyanis Fenyő Miklós temetését teljes titokban szervezték meg. A ikonikus énekes-dalszövegírót ma, február 10-én délután kísérik utolsó útjára, a Farkasréti temetőben, ám a búcsúztatóról csak a legközelebbi barátok, és persze a család tudhatott. Az méltóságteljesen szép, és egyben végtelenül szomorú eseményen részt vettek természetesen a Hungária zenészei, Dolly, Szikora Róbert és Novai Gábor, de többek között Szandi és Bogdán Csaba, Baby Gabi, Király Viktor szülei és Várkonyi Attila, azaz DJ Dominiquie is. A családot pedig természetesen Diána és Dávid, vagy ahogy édesapjuk hívta őket, Dió és Dáci képviselték, akik egy-egy fehér rózsával és egy beszéddel búcsúztak.
A búcsúztató egyik legszívbemarkolóbb pillanata persze az volt, amikor Fenyő Miklós gyermeke, Diána köszönt el szeretett apukájától. Ezeket a perceket szinte egyik jelenlévő sem bírta ki könnyek nélkül, ahogyan ő maga és testvére sem.
Imádta a nőket, de két szerelme volt. Egyik felvezette a világot jelentő deszkákra, a másik lekísérte. Az első az anyukám, lángoló szerelem volt. Most is együtt koccintanak a Szent Péter bárban és koccintanak az unokákra. A másik az ő nyuszikája. Ez szintén nagy szerelem volt, Erika mindvégig segítette a színfalak mögött. Baliban, (az unokájában - a szerk.), az ő Mikulásában visszaköszön apu humora, szarkazmusa, vagánysága. Szeretlek, drága medvém!
- mondta a könnyeivel küszködve.
„Bizalmatlan ember volt, nehezen adta a lelkét. A közös múlt viszont fontos volt ahhoz, hogy mélyen érezzen valaki iránt” - tette még hozzá, majd a Hungária tagjaihoz fordult:
Robi, Nova és Dolly, remélem, minden dalotokban és koncertjeiteken őrzitek majd apu álmait!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.