Könnyek között mondott beszédet Fenyő Miklós lánya: így búcsúzott szeretett édesapjától

Az egész országot sokkolta, amikor január 31-én kiderült, Fenyő Miklós elhunyt. A Hungária énekese, és a hazai rock and roll megkerülhetetlen alakja több mint fél évszázados karrierje során megannyi barátot és rajongót gyűjtött maga köré, akik most mind gyászolják. Ennek ellenére persze a család fájdalma a legnagyobb, hiszen két gyermekét, Diánát és Dávidot, valamint két imádott unokáját, Balázst és Laurát hagyta hátra. És bár bizonyára még nem készültek fel rá, de most eljött a végső búcsú ideje, hiszen ma kísérték utolsó útjára a zenészlegendát.

Fenyő Miklós búcsúztatóját teljes titokban, szűk körben szervezték meg, de így is nagyjából kétszázan voltak jelen (Fotó: Bors)

Bár Fenyő Miklós halálából szinte még fel sem ocsúdtak a rajongók és kollégák, de most újabb döbbenetes hírrel kellett szembesülniük, ugyanis Fenyő Miklós temetését teljes titokban szervezték meg. A ikonikus énekes-dalszövegírót ma, február 10-én délután kísérik utolsó útjára, a Farkasréti temetőben, ám a búcsúztatóról csak a legközelebbi barátok, és persze a család tudhatott. Az méltóságteljesen szép, és egyben végtelenül szomorú eseményen részt vettek természetesen a Hungária zenészei, Dolly, Szikora Róbert és Novai Gábor, de többek között Szandi és Bogdán Csaba, Baby Gabi, Király Viktor szülei és Várkonyi Attila, azaz DJ Dominiquie is. A családot pedig természetesen Diána és Dávid, vagy ahogy édesapjuk hívta őket, Dió és Dáci képviselték, akik egy-egy fehér rózsával és egy beszéddel búcsúztak.

Fenyő Miklós családja és barátai többszáz lufival kísérték utolsó útján a zenészt, amiket később a levegőbe engedtek (Fotó: Bors)

Fenyő Miklós lánya a könnyeivel küzdött

A búcsúztató egyik legszívbemarkolóbb pillanata persze az volt, amikor Fenyő Miklós gyermeke, Diána köszönt el szeretett apukájától. Ezeket a perceket szinte egyik jelenlévő sem bírta ki könnyek nélkül, ahogyan ő maga és testvére sem.

Imádta a nőket, de két szerelme volt. Egyik felvezette a világot jelentő deszkákra, a másik lekísérte. Az első az anyukám, lángoló szerelem volt. Most is együtt koccintanak a Szent Péter bárban és koccintanak az unokákra. A másik az ő nyuszikája. Ez szintén nagy szerelem volt, Erika mindvégig segítette a színfalak mögött. Baliban, (az unokájában - a szerk.), az ő Mikulásában visszaköszön apu humora, szarkazmusa, vagánysága. Szeretlek, drága medvém!

- mondta a könnyeivel küszködve.