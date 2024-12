Radics Gigi új párjáról vallott: „Nagyon boldogok vagyunk”

Korábban Radics Gigi párja Mikus Áron szobrász volt, ám tavaly augusztusban kiderült, hogy szakítottak. Ennek ellenére jó viszonyban maradtak és a kislányukat is közösen nevelik. A napokban pedig arra is fény derült, hogy a sztáranyuka nincs többé egyedül, igaz még nagyon friss a szerelem. Az énekesnő persze továbbra is nagyon óvja magánéletét, ahogy korábban is, de a Borsnak most elárult néhány részletet új kapcsolatáról.

Radics Gigi Marics Petivel közös dalának producere is új párja volt Fotó: NÁNÁSI PÁL / Hot magazin

A fotók alapján azt már megtudtuk, hogy Radics Gigi Mackó Mikibe, a ValMar producerébe szeretett bele, akivel már hosszabb ideje ismerik egymást. Ez persze nem meglepő, hiszen Marics Peti Szép mosolyú lány című dalán – amiben az énekesnő is közreműködött – együtt dolgoztak.

– Nem titok, hogy régóta barátok és zenésztársak vagyunk, de maga az érzés még nagyon friss – mesélte.

Nem azért nem mesélek róla, mert titkolni szeretném a dolgot, egyszerűen csak nem nagyon tudok még erről bővebben beszélni, hiszen még mi is szinte csak ismerkedünk. Emellett figyelembe kell vennem, hogy Miki nem közszereplő és nem is szeretne az lenni. Viszont azt elmondhatom, hogy nagyon boldogok vagyunk

– árulta el.

Radics Gigi kislánya is megismerte már Mikit

Az édesanya életében a legelső helyet természetesen a lánya tölti be, ami most karácsony előtt különösen igaz. Így persze felmerül a kérdés, hogy Gigi bemutatja-e új kedvesét neki. Amire a válasz úgy tűnik, hogy igen. Sőt, annak a közös párizsi utazásnak a fotói, ahol felvállalták szerelmüket, arról árulkodnak, hogy ez már meg is történt, hiszen Bella is velük tartott.