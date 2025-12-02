Polgár Tünde gyászol: "Nehéz felfogni..."

Polgár Tünde Instagram-sztoriban búcsúzik Kálloy Molnár Pétertől. Megható sorokat osztott meg, melyben leírta: nehéz felfogni, hogy a színész nem lesz többet mellette.

Polgár Tünde is búcsúzik Kálloy Molnár Pétertől

Fotó: unsplash.com

Polgár Tünde is búcsúzik Kálloy Molnár Pétertől

Nehéz felfogni, hogy nem ironizálunk többé! Nyugodj békében, Peti!

– írta Polgár Tünde, egy fekete-fehér képet megosztva a színészről.

Kálloy Molnár Péter váratlan halála megrázta a színésztársadalmat. Kollégái, barátai egyként gyászolnak.