Pokorny Lia így búcsúzik barátjától, akivel 2007-ben valami egészen új műfajban mutatták meg magukat. Kálloy Molnár Péter nevéhez a legtöbben a Beugrót köthetik, ahol különböző szituációs játékokat játszott Rudolf Péterrel, Szabó Győzővel, Pokorny Liával és Novák Péterrel.
Isten veled, Péter
– olvasni a fájdalmas sort Pokorny Lia Facebook-posztjában. A színésznő egy fekete szívet tett még a megható bejegyzéshez.
"Az emberi lét szélben táncoló gyertyaláng!" Nyugodjon békében!
– fejezte ki kommentben valaki a részvétnyilvánítását.
"Döbbent csend" – írta egy másik rajongó.
"A világ szegényebb és sokkal rosszabb hely lett ma. Isten nyugtassa, csodálatos művész volt!" – jelentette ki másvalaki.
Eközben sokan nézik vissza a Beugró adásait, emlékezetül Kálloy Molnár Péterre. "Most már Beugrót sem fogok tudni nézni sírás nélkül…" – vallotta be egy rajongó a poszt alatti kommentben. "Én sem, pedig esténként szoktuk nézni a kisfiammal" – jegyezte meg egy másik netező.
