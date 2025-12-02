Pokorny Lia így búcsúzik barátjától, akivel 2007-ben valami egészen új műfajban mutatták meg magukat. Kálloy Molnár Péter nevéhez a legtöbben a Beugrót köthetik, ahol különböző szituációs játékokat játszott Rudolf Péterrel, Szabó Győzővel, Pokorny Liával és Novák Péterrel.

Pokorny Lia így búcsúzik Kálloy Molnár Pétertől

Fotó: port.hu

Isten veled, Péter

– olvasni a fájdalmas sort Pokorny Lia Facebook-posztjában. A színésznő egy fekete szívet tett még a megható bejegyzéshez.

"Az emberi lét szélben táncoló gyertyaláng!" Nyugodjon békében!

– fejezte ki kommentben valaki a részvétnyilvánítását.

"Döbbent csend" – írta egy másik rajongó.

"A világ szegényebb és sokkal rosszabb hely lett ma. Isten nyugtassa, csodálatos művész volt!" – jelentette ki másvalaki.