Orbán Viktor firkája trend lett és nagy segítséget jelent a rászorulóknak

Talán nincs is ember kis hazánkban, aki ne találkozott volna Orbán Viktor firkájával, ami valamivel több mint egy hónapja született az ATV stúdiójában, ahol Magyarország miniszterelnöke Rónai Egonnal beszélgetett bő másfél órán át. Orbán Viktor amolyan gondolati sorvezetőként választotta a jegyzetelés ilyen sajátos, kizárólag önmaga által megfejthető módját és az adás végén meg is mutatta művét a kamerának is. A firkák pillanatok alatt meghódították az internetet és szinte mindenki a rajzok megfejtésén agyalt. Így hamar mém, majd pedig póló és pulcsinyomat lett belőle, hiszen Orbán Viktor mindenkinek engedélyt adott a firka szabad felhasználására. A kereslet pedig óriási lett. Egymást érik a megrendelések a dpkshop.hu webshopjában és természetes a Háborúellenes Gyűlés országjárásának állomásain is ezek a cuccok fogytak el a leghamarabb.

Az Orbán Viktor firkás pulcsija lett az év divatslágere (Fotó: Bors)

Szabó Zsófi az elsők között szerezte be kedvenc Orbán firkás pulcsiját, amelyből azóta már három, különböző színűt is beszerzett. Ezzel pedig elindította azt a divat- és adományhullámot, ami az idő előrehaladtával egyre nagyobbra és nagyobbra duzzadt. Zsabó Zsófi műsorvezetőtársa, a mindig elegáns Rákay Philip is állt már ilyen pulóverben a Háborúellenes Gyűlés színpadán és mi tagadás, jól is állt neki, még ha egy kicsit ki is lépett ezzel a komfortzónájából.

Ezt követően a Háborúellenes Gyűlések sajátja lett, hogy a helyszínekre érkező érdeklődők azt találgatják, vajon az adott szombaton, az adott városban Szabó Zsófi melyik pulcsiban lép színpadra. A színésznő-műsorvezető pedig nem is okozott csalódást, hiszen kész kis gyűjteménye van már mind az Orbán-firkás, mint pedig az egyéb, ötletes mintákkal nyomott Orbán pulcsikból.

Szabó Zsófi és Rákay Philip végül Curtist is megihlette és a rapper be is szerezte a saját Orbán-firkás pulcsiját. December 6-án, a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen el meg is kérdeztük a zenészt az új ruhadarabjáról.

Nagyon szerettem volna egy ilyen pulcsit, nyilvánvalóan leginkább, ami fontos, hogy a teljes bevétel ebből az jótékony célra megy. Azt gondolom, hogy ezt nem is kell tovább ragozni, ez egy jó célt szolgál, muszáj volt beszereznem egyet

– mondta lapunknak Curtis.