Orbán Viktor firkája trend lett és nagy segítséget jelent a rászorulóknak

Talán nincs is ember kis hazánkban, aki ne találkozott volna Orbán Viktor firkájával, ami valamivel több mint egy hónapja született az ATV stúdiójában, ahol Magyarország miniszterelnöke Rónai Egonnal beszélgetett bő másfél órán át. Orbán Viktor amolyan gondolati sorvezetőként választotta a jegyzetelés ilyen sajátos, kizárólag önmaga által megfejthető módját és az adás végén meg is mutatta művét a kamerának is. A firkák pillanatok alatt meghódították az internetet és szinte mindenki a rajzok megfejtésén agyalt. Így hamar mém, majd pedig póló és pulcsinyomat lett belőle, hiszen Orbán Viktor mindenkinek engedélyt adott a firka szabad felhasználására. A kereslet pedig óriási lett. Egymást érik a megrendelések a dpkshop.hu webshopjában és természetes a Háborúellenes Gyűlés országjárásának állomásain is ezek a cuccok fogytak el a leghamarabb.
Szabó Zsófi az elsők között szerezte be kedvenc Orbán firkás pulcsiját, amelyből azóta már három, különböző színűt is beszerzett. Ezzel pedig elindította azt a divat- és adományhullámot, ami az idő előrehaladtával egyre nagyobbra és nagyobbra duzzadt. Zsabó Zsófi műsorvezetőtársa, a mindig elegáns Rákay Philip is állt már ilyen pulóverben a Háborúellenes Gyűlés színpadán és mi tagadás, jól is állt neki, még ha egy kicsit ki is lépett ezzel a komfortzónájából.
Ezt követően a Háborúellenes Gyűlések sajátja lett, hogy a helyszínekre érkező érdeklődők azt találgatják, vajon az adott szombaton, az adott városban Szabó Zsófi melyik pulcsiban lép színpadra. A színésznő-műsorvezető pedig nem is okozott csalódást, hiszen kész kis gyűjteménye van már mind az Orbán-firkás, mint pedig az egyéb, ötletes mintákkal nyomott Orbán pulcsikból.
Szabó Zsófi és Rákay Philip végül Curtist is megihlette és a rapper be is szerezte a saját Orbán-firkás pulcsiját. December 6-án, a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen el meg is kérdeztük a zenészt az új ruhadarabjáról.
Nagyon szerettem volna egy ilyen pulcsit, nyilvánvalóan leginkább, ami fontos, hogy a teljes bevétel ebből az jótékony célra megy. Azt gondolom, hogy ezt nem is kell tovább ragozni, ez egy jó célt szolgál, muszáj volt beszereznem egyet
– mondta lapunknak Curtis.
Curtis pulóverén Orbán Viktor egyik jegyzete szerepel, amelyet a miniszterelnök egy korábbi interjúja közben vetett papírra. A firkák és vázlatos ábrák azonban csak számára bírnak valódi jelentéssel – kívülről szinte lehetetlen megfejteni, mit is takarnak pontosan.
Még át kell néznem, lehet, hogy majd karácsony este, mikor megittam az első pohár italomat, akkor könnyebb lesz, egyelőre ember legyen a talpán, aki ebből bármit is ki tud bogozni. Lehet, Orbán Viktornak az első dalának ez az első verzéje
– viccelődött színpadra lépése előtt Curtis, aki Radics Gigi oldalán, állandó fellépője volt az összes a Háborúellenes Gyűléseknek.
Hatalmas sikere van tehát az Orbán-firkás pulóvereknek. Fehér, fekete és piros színben lehet már kapni a különös rajzot ábrázoló ruhadarabot. Sztárok egész sora, de néhány politikus is beszerzett már egy, vagy akár több példányt is magának.
Kocsis Máté Fidesz parlamenti frakcióvezető már két héttel ezelőtt kapott egy tiszteletpéldányt. Másoknak pedig terve is van a különleges ruhadarabbal.
Pont most vettem egyet. Holnap együtt fogunk utazni miniszterelnök úrral egy külföldi útra és akkor megkérem majd, hogy dedikálja
– mondta el kérdésünkre Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Persze a hatalmas érdeklődés mellett nem minden politikus jutott el odáig, hogy saját példányt szerezzen. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója például arra vár, hogy majd kapni fog egyet.
Takács Péter egészségügyi államtitkár azt monda, már háromszor próbált szerezni pulóvert, de mindig elfogyott, mire odaért volna. Hozzá hasonlóan Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke is azt tervezte, hogy vásárol egyet a dedikált pulóverekből.
Gönczi Gábor műsorvezetőként bár nem lép fel a Háborúellenes Gyűlés színpadán, de nézőként mindig megtekinti a műsort. Ezeken az eseményeken egyre nagyobb az érdeklődés a különböző színekben megjelenő Orbán-firkás pulcsikra. A műsorvezető sem hagyhatta ki, hogy a családnak bevásároljon kicsit a trendi ruhadarabokból.
Nálunk mindegyik családtagom tagja valamelyik Digitális Polgári Körnek, de ők még nem voltak ilyen rendezvényen. Én viszont munkámból adódóan többen is részt vettem és mindenhonnan viszek haza valamit
– mesélte lapunknak a műsorvezető. Természetes arra is fény derült, hogy mik voltak a táskában, amiket megkapnak a TV2 Tények műsorvezetőjének családtagjai.
Most nagyon nagy divat lett a legendássá vált firkás pulóver. Múlt héten apukámnak vittem egyet, de többen rástartoltak, úgy hogy most viszek a család többi tagjának is
– árulta el Gönczi Gábor, akinek elég hosszú bevásárlólistát adnak otthon egy ilyen találkozó előtt. A műsorvezető már korábban is tervezte, hogy vesz magának egy ilyen pulóvert, ami Kecskeméten sikerült is.
Az utolsó idei Háborúellenes Gyűlésen, Szegeden Tóth Gabi szintén Orbán Viktort viselte magán, de ő Szabó Zsófi korábbi öltözetét vette ihletforrásnak. A műsorvezető a Békemeneten viselt hasonló Orbános felsőt, mint most az énekesnő.
És, hogy miért szerezd be te is, még karácsony előtt a saját Orbán-firkás, vagy egyéb mintázattal ellátott pulcsidat, pólódat, vagy egyéb jópofa kiegészítődet? Egyrészt mert trendi, másrészt pedig - és ez a fontosabb - a cuccokból befolyó összeg teljes egészében a a kárpátaljai gyerekeket támogató KEGYES Alapítványhoz kerül, a „Jónak lenni jó!” kampány részeként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.