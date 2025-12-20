Nagy Feró: „Ha valakik megmenthetik Európát, azok mi vagyunk, a patrióták"

A Szegeden tartott Háborúellenes Gyűlésen Nagy Feró is jelen volt. A magyar rockzene ikonja az eseményen nemcsak a politikai helyzetről, hanem a sajtószabadság kérdéséről is nyilatkozott. Amikor utolértük a rendezvényen, éppen a Bors „betiltott" különszámát lapozgatta, amelyből többek közt a Tisza-adóról is mindent meg lehet tudni. Magyar Péter kezdeményezte a lap különszámának betiltását, ami komoly hullámokat keltett a sajtóban és a közéletben, a Beatrice frontembere sem maradhatott ki az eset véleményezéséből.

Nagy Feró Magyar Péter terveit mulatságosnak gondolja (Fotó: MW)

Nagy Feró a Háborúellenes Gyűlésen a Bors különszámát lapozgatta

Nagy Feró ironikus hangvételű megjegyzésekkel kommentálta a helyzetet, amikor Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz arcképét megpillantotta a "betiltott" különszámban: „Az összes haverunk itt van benne, reméljük, hogy eltűnnek a fenébe” – mondta Feró, egyértelműen jelezve, hogy nem fél nyíltan beszélni a politikai szereplők ellen. Hozzátette, teljesen normális dolog Magyar Péter részéről, hogy nem szeretné, ha az emberek tudomást szereznének az igazi szándékairól, mivel akkor jelentősen megfogyatkozna a szavazótábora.

Deutsch Tamás is kiállt a Bors mellett (Fotó: MW)

Nagy Ferónak nem hiányzott Bokros Lajos

Bokros Lajos váratlan és újboli politikai szerepvállalása is komoly reakciót váltott ki a rocklegendából: „Azt hittem, Bokros Lajos már nincsen, de kiderült, hogy van, és adja a tanácsokat, a rosszakat. Egyáltalán nem jó, hogy nyugdíjasként meg akar adóztatni” – fogalmazott Feró.

Azt is elmondta, miért tartja fontosnak a jelenlétet a Háborúellenes Gyűlésen:

Fontos itt lenni, mert Európa nagyon nagy bajban van, és ha valakik megmenthetik Európát, azok mi vagyunk, a patrióták.

– jegyezte meg.

Nagy Feró: Ursula von Der Leyen a bunkerben nem fél a háborútól

A nemzetközi helyzetről is beszélt Feró, külön kitérve Ursula von der Leyen szerepére: szerinte az uniós vezető azért nem tart a háborútól, mert még nem volt benne része, vagy mert biztos bunkerje van. A magyar politikai viszonyokról és a Fidesz esetleges győzelméről is karakán véleményt fogalmazott meg: „Meg fogjuk nyerni, Viktor elintézi” – zárta a gondolatait Nagy Feró.