BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Gyöngyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy Feró a Békemeneten: „Maradjunk ki az összes háborúból!”

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 12:09 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 12:15
béke1956-os forradalomOktóber 23Nagy Feró
Rengeteg híresség indult el a Békememenettel, hogy együtt, közösen álljanak ki ők is a békéért, ami most, Európa kellős közepén és a világon mindenhol a legfontosabb célkitűzés kell legyen. Nagy Feró, ahogy mindig, most is az elsők között érkezett és a menet elején halad.
Bors
A szerző cikkei

Nagy Feró az október 23-ai Békemenet élén indította a csütörtök reggelét, vagyis az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepének napját. A legendás rocker a tömeg élén menetelve adott egy rövid, de annál fontosabb interjút a Borsnak. Nagy Feró egyértelműen kiáll a béke mellett és elítéli a baloldalról érkező háborús pressziót és propagandát.

Nagy Feró a Békemenet elejéről üzent minden magyarnak.
Nagy Feró a Békemenet elejéről üzent minden magyarnak (Fotó: Bors)

Nagy Feró a Békemenet éléről üzent: „Mi maradjunk a béke szigete!”

A Békemenet most azt jelenti, hogy ha lehet, akkor felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy a békénél nincs jobb megoldás és mi magyarok válasszuk ezt.“ 

Ne üljünk föl a háborús propagandának, hanem végre maradjunk ki az összes háborúból.

„Minket, mindig megtámadtak. 1956-ban is, de ne felejtsük el azt sem, amikor a német hadsereg elfoglalta Budapestet és elfoglalta Magyarországot. Ezek ellen kell most felvonulnunk és azért, hogy mi maradjunk a béke szigete” kezdte Nagy Feró, aki egy kemény hangú üzenetet is megfogalmazott, amit az ellenzéknek címzett.

Nagy Feróval sokan fotózkodnak a Békemenet elején.
Nagy Feróval sokan fotózkodtak a Békemenet elején (Fotó: Bors)

Hát, mi kiállunk a saját igazunkért”

Nagyon fontos, hogy ma ennyien eljöttek a Békemenetre, mert ez a liberális szárny, ez a Bodrog, vagy Tisza, vagy mi a fene sokszor azt mondja, hogy az ő oldalukon többen vannak. Hát, mi kiállunk a saját igazunkért velük szemben és megmutatjuk, hogy mekkorát tévednek” – mutatott körbe a hatalmas és egyre duzzadó tömegen, vagyis a Békemeneten a Beatrice frontembere. Feró elszántságához nem is férhet kétség, hiszen sportszerelésben vágott neki a többórás menetnek, mellyel Magyarország megüzeni a világnak, mi a béke pártján állunk és nem kérünk a háborúból és a háborús uszításból sem.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu