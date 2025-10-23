Nagy Feró a Békemeneten: „Maradjunk ki az összes háborúból!”

Nagy Feró az október 23-ai Békemenet élén indította a csütörtök reggelét, vagyis az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepének napját. A legendás rocker a tömeg élén menetelve adott egy rövid, de annál fontosabb interjút a Borsnak. Nagy Feró egyértelműen kiáll a béke mellett és elítéli a baloldalról érkező háborús pressziót és propagandát.

Nagy Feró a Békemenet elejéről üzent minden magyarnak (Fotó: Bors)

„A Békemenet most azt jelenti, hogy ha lehet, akkor felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy a békénél nincs jobb megoldás és mi magyarok válasszuk ezt.“

Ne üljünk föl a háborús propagandának, hanem végre maradjunk ki az összes háborúból.

„Minket, mindig megtámadtak. 1956-ban is, de ne felejtsük el azt sem, amikor a német hadsereg elfoglalta Budapestet és elfoglalta Magyarországot. Ezek ellen kell most felvonulnunk és azért, hogy mi maradjunk a béke szigete” – kezdte Nagy Feró, aki egy kemény hangú üzenetet is megfogalmazott, amit az ellenzéknek címzett.

Nagy Feróval sokan fotózkodtak a Békemenet elején (Fotó: Bors)

„Hát, mi kiállunk a saját igazunkért”

„Nagyon fontos, hogy ma ennyien eljöttek a Békemenetre, mert ez a liberális szárny, ez a Bodrog, vagy Tisza, vagy mi a fene sokszor azt mondja, hogy az ő oldalukon többen vannak. Hát, mi kiállunk a saját igazunkért velük szemben és megmutatjuk, hogy mekkorát tévednek” – mutatott körbe a hatalmas és egyre duzzadó tömegen, vagyis a Békemeneten a Beatrice frontembere. Feró elszántságához nem is férhet kétség, hiszen sportszerelésben vágott neki a többórás menetnek, mellyel Magyarország megüzeni a világnak, mi a béke pártján állunk és nem kérünk a háborúból és a háborús uszításból sem.