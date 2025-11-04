Molnár Gusztáv drámai vallomása: „Életemben először nem kell hazudnom”

Egyetlen év alatt akkorát fordult a népszerű színész élete, amekkorát csak a népmesei hősöké szokott a könyvek lapjain. Molnár Gusztáv legyőzte a démonjait, vasárnap este pedig legyőzte a négyszeres világbajnok Dudás Mikit, amivel megszerezte az idei Sztárbox egyik bajnoki övét. Ez az öv pedig mementóként szolgálhat számára, hiszen egy végtelenül hosszú és rögös út dicsőséges befejezését jelképezi. Molnár Gusztáv ezzel szűk két hónap alatt kétszer is révbe ért, mivel szeptember közepén feleségül vette Dorinát, aki akkor nyújtott segítő kezet számára, amikor mindenki más már csak ellökni tudta, vagy akarta.

Molnár Gusztáv új élete valóban olyan, mint egy megvalósult álom (Fotó: Molnár Gusztáv)

Molnár Gusztáv: „Mérhetetlenül hálás vagyok a hétköznapi gondokért”

De vajon milyen Molnár Gusztáv számára a házasélet? A súlyos, alkoholbetegségéből felépült színész a Borsnak mesélt a győzelem másnapján. „Korábban fogalmam sem volt arról, hogy az élet ilyen is lehet… Hihetetlen, de igaz, hogy mérhetetlenül hálás vagyok a hétköznapi gondokért, amikkel most, az újjászületésem után szembesülök nap, mint nap.

Soha nem tapasztalt boldogság önt el, ha a feleségem reggel úgy köszön el tőlem, hogy közli: »Ma este bűnöző napot tartunk! Hozok haza rágcsát, cukros üdítőt és bekuckózunk egy jó film mellett!«

– kezdte a Borsnak Molnár Gusztáv, aki a mögötte álló egy józan év kapcsán, éppen a napokban vont le egy nagyon fontos tanulságot. Jelesül, hogy igazat mondani és gondolni mérhetetlenül felszabadító.

Molnár Gusztáv szeptember közepén mondta ki a boldogító igent (Fotó: Szabolcs László / Bors)

„Most először vagyok valóban tartósan józan és ez hatalmas dolog”

„Életemben először látom tisztán, hogy a függőségem mennyire körülszőtte huszonöt évemet a harminckilencből, amit eddig leéltem. Folyamatosan titkokat gyártottam és annak érdekében, hogy megőrizzem a titkot, hazudtam. A hazugságok konfliktusokat generáltak, közben pedig nagyon, de nagyon rosszul voltam mentálisan és fizikálisan is. Ez az év nagyon más volt… Életemben először nem kell hazudnom. Most van az, hogy amit mondok, az igaz és ez felfoghatatlanul felszabadító érzés. Nincs rajtam az a nyomás, amit a lebukástól és a szégyentől való folyamatos félelem rakott rám. Sok-sok hónapja nem tettem semmi olyasmit, amit magam, vagy bárki más előtt szégyellnem kellene. Harminckilenc éves vagyok és most először vagyok valóban tartósan józan és ez hatalmas dolog” – tette hozzá az új énjéhez hűen, nyers őszinteséggel Molnár Gusztáv.