Molnár Gusztáv drámai vallomása: „Életemben először nem kell hazudnom”

Egyetlen év alatt akkorát fordult a népszerű színész élete, amekkorát csak a népmesei hősöké szokott a könyvek lapjain. Molnár Gusztáv legyőzte a démonjait, vasárnap este pedig legyőzte a négyszeres világbajnok Dudás Mikit, amivel megszerezte az idei Sztárbox egyik bajnoki övét. Ez az öv pedig mementóként szolgálhat számára, hiszen egy végtelenül hosszú és rögös út dicsőséges befejezését jelképezi. Molnár Gusztáv ezzel szűk két hónap alatt kétszer is révbe ért, mivel szeptember közepén feleségül vette Dorinát, aki akkor nyújtott segítő kezet számára, amikor mindenki más már csak ellökni tudta, vagy akarta.
De vajon milyen Molnár Gusztáv számára a házasélet? A súlyos, alkoholbetegségéből felépült színész a Borsnak mesélt a győzelem másnapján. „Korábban fogalmam sem volt arról, hogy az élet ilyen is lehet… Hihetetlen, de igaz, hogy mérhetetlenül hálás vagyok a hétköznapi gondokért, amikkel most, az újjászületésem után szembesülök nap, mint nap.
Soha nem tapasztalt boldogság önt el, ha a feleségem reggel úgy köszön el tőlem, hogy közli: »Ma este bűnöző napot tartunk! Hozok haza rágcsát, cukros üdítőt és bekuckózunk egy jó film mellett!«
– kezdte a Borsnak Molnár Gusztáv, aki a mögötte álló egy józan év kapcsán, éppen a napokban vont le egy nagyon fontos tanulságot. Jelesül, hogy igazat mondani és gondolni mérhetetlenül felszabadító.
„Életemben először látom tisztán, hogy a függőségem mennyire körülszőtte huszonöt évemet a harminckilencből, amit eddig leéltem. Folyamatosan titkokat gyártottam és annak érdekében, hogy megőrizzem a titkot, hazudtam. A hazugságok konfliktusokat generáltak, közben pedig nagyon, de nagyon rosszul voltam mentálisan és fizikálisan is. Ez az év nagyon más volt… Életemben először nem kell hazudnom. Most van az, hogy amit mondok, az igaz és ez felfoghatatlanul felszabadító érzés. Nincs rajtam az a nyomás, amit a lebukástól és a szégyentől való folyamatos félelem rakott rám. Sok-sok hónapja nem tettem semmi olyasmit, amit magam, vagy bárki más előtt szégyellnem kellene. Harminckilenc éves vagyok és most először vagyok valóban tartósan józan és ez hatalmas dolog” – tette hozzá az új énjéhez hűen, nyers őszinteséggel Molnár Gusztáv.
A színész ugyanakkor szép lassan szembesül azzal is, hogy az egykor volt negatív előjel eltűnt a neve mögül, amikor példaként állítják őt valahol. „Nem tudom, hogy lehetett-e hallani tegnap a győzelmem után, de az első mondatom, ami önkéntelenül kiszaladt belőlem ez volt: ”Felépülünk…” Ez a gondolatom, üzenetként szabadult fel bennem és azoknak címeztem, akik még abban a cipőben járnak, amiben én jártam.
Vasárnap este óta pedig a szokottnál is több üzenetet kapok sorstársaktól.
Leírják, hogy példaként tekintenek rám és az én józanságom támaszt jelent számukra az úton, amire most léptek. Bevallom, még szoknom kell a gondolatot, hogy én példaként állhatok bárki előtt, de bizserget a gondolat, hogy így van. Magam is az út elején járok, tanulom a felelősségvállalást, de jól megy és élvezem is” – tette hozzá Molnár Gusztáv, aki arról is nyíltan beszélt, hogy néha még gyötrik a kétségei.
„Néhány hete volt egy mélyrepülésem, amikor hirtelen, a szokottnál is több, hétköznapi problémával találtam magam szemben. Csupa olyasmi, amivel minden felnőtt ember találkozik a valóságban, ami elől én annyi éven át menekültem. Fel is hívtam egy barátomat, aki meghallgatott, majd ennyit mondott: „Üdv a való világban! Ez itt az élet!” Ebben a pillanatban elkezdtem örülni a terheknek. Szerdán KRESZ vizsgára megyek, mert szeretném, ha én vihetném be a feleségemet a kórházba, ha megindul majd a szülés, és szeretném magam fuvarozni a családomat, amikor hazatérhetnek. Közben egyetemre járok és javában írom a beadandókat.
Most megpróbálom behozni minden lemaradásomat, amit…”
– zárta gondolatait a színész, akit mostantól megillett a bajnok jelző is.
Molnár Gusztáv és felesége, hamarosan szülőkké válnak:
