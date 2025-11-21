"Olyan, mint egy első szerelem" - Molnár Gusztáv és várandós felesége megtörték a csendet a házasságukról

Molnár Gusztáv kicsivel több mint két hónapja, szeptember 13-án vette feleségül menyasszonyát, Dorinát. A szűk körű lagzi után a szerelmesek Rómába utaztak egy rövidke nászútra, csak hogy nem sokkal később megtegyék az újabb nagy bejelentést: gyermekük lesz.

Molnár Gusztáv és Dorina szeptemberben házasodtak össze (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a korábban súlyos alkoholproblémákkal küzdő, a komlói rehabilitációs intézetet is megjáró színész élete 180 fokos fordulatot vett 2025 végére. Január óta civil állása van, HR-vezetőként dolgozik egy informatikai cégnél, győztesként emelték magasba a kezét egy boxgálán, szeptemberben megnősült, bejelentette, hogy apa lesz és mentálhigiéniát tanul az egyetemen, hogy hamarosan másoknak is tudjon segíteni. Gusztáv ugyanis a sikerek ellenére sem felejti el, hogy felépülő függő, így bizony napi szinten kell foglalkoznia az önismerettel, hogy a végre messzire kergetett démonjai soha többé ne térhessenek vissza.

Molnár Gusztáv: az én életem sokáig a titkokról szólt

Molnár Gusztáv felesége, Dorina társaságában adott interjút a Tények Plusznak. Budapesti otthonukban fogadták a stábot és a függőségeken túl az is szóba került, hogy bár kissé olaszosan élnek, sosem alszanak el úgy, hogy haragszanak egymásra.

„Felépülő függő vagyok! Ezzel nem árulok el titkokat. Pont azért mert az én életem sokáig a titkokról szólt. Hogy mi ne derüljön ki, hogy próbáljak egy olyan látszatot fenntartani, ami nem a valóság. Hogyan mutassam magamat jobbnak, hogyan hazudjak mindenkinek, de leginkább saját magamnak. És ezekben a titkokban nagyon sok neheztelés van, meg fájdalom, meg harag meg satöbbi. És ezek az érzések nagyon rosszak, mert hogy ezek engem megölnek.Úgyhogy ez egy alapszabály nálunk, hogyha bármi is van, haragszunk is egymásra, mindegy, hogy meddig tart. Muszáj úgy lefeküdni aludni, hogy egymásra nézünk, adunk egy puszit és azt mondjuk, hogy: Bocsánat, hülye voltam, sajnálom. És szeretlek”

- árulta el a Tények Plusz pénteki adásában az őszinteséget roppant fontosnak tartó Molnár Gusztáv, aki áprilisra várja Dorinával közös kislányát.