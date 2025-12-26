Korda György: „Hiszek a karácsonyi csodákban!”

Amikor arra kértük Korda Györgyöt, hogy meséljen gyermekkora legszebb karácsonyi emlékeiről, rögtön azt válaszolta, hogy csalódást fog okozni nekünk. Hiszen számára nem adatott meg olyan könnyen, hogy átélhesse ezt az élményt.

Korda György felesége mellett minden csodát megélt az életben

Fotó: Szabolcs László / hot!archív

Korda György első karácsonyi emléke 1946-ból van, amikor már betöltötte a hétéves kort.

Korda György többször is megtapasztalta a karácsonyi csodát.

Az ország kedvenc Gyuri bácsija a zenélés mellett pókerközvetítéssel is foglalkozik.

„1939-ben születtem, és mire annyi idős lettem volna, hogy felfogjam, mi is a karácsony, addigra már javában benne voltunk a második világháborúban” – kezdte a Fanny magazinnak őszintén az énekes. „A háború végéig eszünkbe sem jutott az ünnep, hiszen mindenki csak arra tudott gondolni, hogy valahogy túléljük. Emiatt az első karácsonyi emlékem 1946-ból van, amikor már hétéves voltam. Nem emlékszem miért, de kértem a szüleimtől egy hintalovat, meg is kaptam, nagyon boldog voltam, azon lovagoltam és azt mondogattam: „Gyí, paci, megyünk Amerikába!”. És itt jön a karácsonyi csoda, amiben a mai napig hiszek, mert egészen mostanáig legalább 35-40 alkalommal voltam Amerikában fellépni, vagy nyaralni” - tette hozzá a legendás énekes.

A Korda György dalok a mai napig slágerek

Az ország kedvenc Gyuri bácsija hosszú évekkel később újra megtapasztalta, hogy létezik ez a bizonyos ünnepi csoda.

„Már felnőtt voltam, amikor lementünk Pécsre Klárikával egy televíziós felvételre karácsony előtt. Ott találkoztam Juni Györggyel, aki akkor a Magyar Televízióban a sportosztály vezetője volt. Nem tudom milyen indíttatásból, de megkérdeztem, hogy nem ismer-e valakit a sport tévénél, mert láttam ott egy pókerközvetítést, ami nagyon unalmas volt, én tudnám sokkal jobban csinálni. Olyan érzés volt, mintha valaki ezt mondatta volna velem. Három hónappal később, amikor már rég elfelejtettem ezt az esetet, felhívtak a sport tévétől, hogy Juni György beajánlott, hogy esetleg megpróbálhatnék egy pókerközvetítést. Elvállaltam, és azóta eltelt 25 év, a zenélés mellett a pókerközvetítés a legfontosabb karrierem. Mi ez, ha nem egy valóra vált álom? Nekem a karácsony azóta mindig a csodákról szól, amit már együtt élvezünk Klárikával. Remélem még sok hasonlót hoz ez a gyönyörű ünnep, amit átjár a szeretet. Hiszen a szeretet is csodákra képes, mivel az álmokat teljesíti valamilyen formában!” - zárta gondolatait Korda.

Az alábbi videóban meghallgathatod Korda György egyik leghíresebb dalát, a Reptér című számot: