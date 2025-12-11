Már kiskorában odavolt Korda Györgyért Balázs Klári

A Csináljuk a fesztivált! első adásában érzelmes pillanatokban nem volt hiány. Az időutazás a recsegő gramofonok hangjától a rádiók aranykoráig tartott. A swing műfaj egyik jeles hazai képviselője, Gájer Bálint Korda György slágerével, a Szeretni kell című örökzölddel állt színpadra, produkcióját szűnni nem akaró taps követte, ám a legnagyobb elismerés Balázs Kláritól érkezett
„Hatéves voltam, amikor először meghallottam ezt a dalt a rádióban” – idézte fel Balázs Klári. A zsűritag azt is megosztotta a nézőkkel, hogy még a testi épségét is kockára tette, hogy hallhassa.
„Annyira szerettem a Szeretni kell című dalt, hogy képes voltam a régi, tönkrement rádiónk hátában egy fakanállal nyúlkálva megpróbálni csatornát váltani és megtalálni a szombati tánczenei műsort, amelyikben mindig játszották” – árulta el. A kedves történet után – bár a show ment volna tovább – Balázs Klári visszakérte a szót és hatalmas lendülettel csapott az aranygombra. Ezzel elődöntős helyet biztosított férje máig népszerű slágerének, amelyet már duettben adnak elő fellépéseiken.
Az előadóművésznek a közös produkciók is emlékezetessé tették az ötödik évad nyitó adását. A duettek szerelmesének nagy örömére az 1915-1965-ös évek legnagyobb slágereit felvonultató válogató bővelkedett a páros előadásokban. A Duna szombat esti showműsora a hatvan sláger reneszánsza mellett lehetőséget ad a nagy találkozásokra, az új formációk megszületésére is.
