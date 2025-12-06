Szikora Róbert kifosztotta pókerben Korda Györgyöt: "Gatya nélkül ment haza!"

2026. december 29-én lesz Korda György és Balázs Klári utolsó nagykoncertje, amely egyik sztárvendége lesz Szikora Róbert. Apja, Jenő hosszú éveken át volt Korda koncertszervezője, a két család évtizedek óta ismeri egymást.

A Szikora Róbert dalok évtizedek óta születnek, idén sem volt másképp

Fotó: Mediaworks

„Pókereztem is Gyurival, tényleg jól játszik, nem kamu… De én is jól játszom! A Hungáriával a hosszú németországi és lengyel turnék alatt sokat kártyáztunk, az egész együttes pókerezett. És nem gombokba, hanem plakátpénzbe. Elég jól megtanultunk pókerezni. Az a lényege, hogy az arcod mit mutat.

Gyuri nagyon jó ember, de egyszer otthagyta a ruháját és a pénzét nálam, 1985-ben, a budai házacskámban. Nem hitt a fülének és a szemének, hogy vele ez megtörténhet!

Ugyanabban az utcában lakott, ahol én, gatya nélkül ment haza” – emlékezett az R-GO frontembere, zenekarvezetője, aki más zenészekkel nem járt össze pókerezni, a zenekaron belül jól elvontak. „Később már nem volt az a popélet, ami a hetvenes években, az amatőr korszakban, amikor még nyitva volt a Royal söröző. Több száz zenész találkozott ott esténként, mindenki épp megjött valahonnan, pesti klubból, vidéki koncertről. Ott találkozunk a Royalban és szemben vele, az Erzsébet sörözőben. Ott tudott megbeszélni mindent a szakma. Ilyen ma nincs” – sajnálkozott.

Szikora Róbert emlékei: minden megváltozott

Nem pókerezem már, nincs kivel. Nem úgy gondolkodnak a zenészek, művészek, mint régen, mindenki megy haza koncert után. Nagyon érdekes… Régen mindenki együtt maradt. Sakkoztunk, beszélgettünk.

- mesélte szomorúan lapunknak az énekes.

Király Viktor, Balázs Klári, Korda György, Szikora Róbert: jövőre egy színpadon

Fotó: Mediaworks

Szikora Jenő 1958-ban kezdte szervezni Korda György koncertjeit. „Volt, hogy apám elvitt ilyenkor, láttam őt, már akkor is nagy sztár volt. Hihetetlen ez a pasi! A magyar lelket nagyon meg tudja mozdítani. Pár szóval úgy tud szólni, hogy mindenki szereti. Láttam egy körülrajongott embert, gyerekként ott ültem az öltözőben. Akkor még bejöhettek a rajongók. Hoztak pralinét, bonbonmeggyet, rózsát, ondolált hajú szép nők mentek be hozzá. Én is ilyen szeretnék lenni, mint Gyuri, gondoltam akkor. Sok inspirációt kaptam tőle” – mesélte az R-GO sztárja.

Ha pókerben csal valaki, akkor össze lehet veszni Gyurival, de ő egy olyan kedves ember, akit kenyérre lehet kenni. A sztár is ember: az egyik ilyen, a másik olyan. Gyuri sok előadóval énekelt, harminckétszer megjárta Amerikát, ember maradt, nem játssza az eszét. Magyar emberek vagyunk. Emberközeliek. Én egy rákospalotai gyerek vagyok: ha hazamegyek Palotára, azt látják, hogy ugyanolyan vagyok, mint voltam.

- árulta el az énekes, aki gyorsan hozzátette: „Most jelent meg egy duettlemezem, Charlie, Fenyő Miki, Demjén Rózsi, Geszti Péter, Rúzsa Magdi, Dobrády Ákos, Gubik Petra, Békefi Viki is énekel rajta. Van egy duett Zámbó Jimmyvel: elkértem az éneksávot a családtól, ami megvolt nekik, így készült. Jimmyt a magyar rádió egyszerűen kitiltotta, nem játsszák, pedig mítosza van” – sajnálkozott. Fenyő Miklós pedig olyan neki, mintha a bátyja lenne, öröm volt újra együtt dolgozni vele.