Exkluzív videó! Kiderült az igazság Herceg Erika beavatkozásairól: „Nincs feltöltve semmim”

A Megasztár Herceg Erika számára rengeteg új rajongót hozott, hiszen bár ezelőtt már láthattuk egy másik tehetségkutatóban, de a munkásságáról kevesen tudtak. Persze a népszerűséggel az irigység is kéz a kézben jár, amit leginkább az énekesnő már-már tökéletes, Barbie-baba szerű külseje vált ki. Pedig Herceg Erika régen rengeteget küzdött azért, hogy ma az lehessen, aki, így kikéri magának, ha valaki azt hiszi, hogy mindez néhány beavatkozás eredménye. A Bors kamerái előtt pedig most végre maga Herceg Erika rántotta le a leplet arról, ami a már-már földöntúlinak tűnő külső mögött van.

Herceg Erika "Via Gras" időszaka nem volt álomszerű, rengeteg lemondással és nehézséggel is járt

(Fotó: Markovics Gábor / Helyszín: Mystery Hotel Budapest / Stylist: Kiss Márk / Smink: Kardos Julia / Haj: Hatos Beatrix)

Bár szinte senki sem gondolná róla, de Herceg Erika karrierje kezdete előtt, gimnazistaként nem volt mindig népszerű, sőt még túlsúllyal is küzdött, ám mindez egyszer csak megváltozott. Az énekesnő bekerült a Via Gra együttesbe, akikkel folyamatosan turnéztak, így fizikailag és lelkileg is elképesztő terhelésnek volt kitéve.

Úgy nézett ki az egész, hogy dolgoztam az együttesben, koncerteztem, fotózások, forgatások, stúdió és hazamentem. Nem volt egy barátom sem, nem beszéltem senkivel, csak pihentem amikor tudtam, mert kevés időm volt pihenni, és aztán megint meló. Ez ment 5 éven keresztül

– mesélte lapunknak.

„Szívproblémáim lettek, bár szerintem nálam ez egyéni dolog, mert eleve mindent a szívemre veszek. De persze nem ettől alakult ki, hanem a rengeteg repüléstől. Nagyon sokat kellett utazni, és ez abban nyilvánult meg, hogy a lábam elkezdett folyamatosan vizesedni. Jártam kivizsgálásokra, de nem tudtuk, hogy mi a probléma. Emellett pedig nagyon sokat koncerteztem, és nem úgy, hogy kimentem és kipipáltam a munkát, hanem másfél óráig toltam, mint az állat, szerintem a vérnyomásom olyankor 200-on pörgött. És a rekordunk szerintem havi 30 koncert volt, és nyilván nem tudtam aludni, elfelejtettem enni, csak akkor jutott eszembe, amikor már az ájulás szélén voltam” – idézte fel az énekesnő.

Herceg Erika párja már évek óta az énekesnő mellett van, és mindenben támogatja még, ha ez rengeteg lemondással is jár

(Fotó: Markovics Gábor / Helyszín: Mystery Hotel Budapest / Stylist: Kiss Márk / Smink: Kardos Julia / Haj: Hatos Beatrix)

De mi a helyzet Herceg Erika plasztikai műtétjeivel?

Ilyen tempó mellett persze nem csoda, hogy a Megasztár 2025-ös mesterének alakját bármelyik szupermodell megirigyelné, abban viszont sokan kételkednek, hogy az arcán, miért nem látszik meg mindez.