Exkluzív videó! Kiderült az igazság Herceg Erika beavatkozásairól: „Nincs feltöltve semmim”

A Megasztár Herceg Erika számára rengeteg új rajongót hozott, hiszen bár ezelőtt már láthattuk egy másik tehetségkutatóban, de a munkásságáról kevesen tudtak. Persze a népszerűséggel az irigység is kéz a kézben jár, amit leginkább az énekesnő már-már tökéletes, Barbie-baba szerű külseje vált ki. Pedig Herceg Erika régen rengeteget küzdött azért, hogy ma az lehessen, aki, így kikéri magának, ha valaki azt hiszi, hogy mindez néhány beavatkozás eredménye. A Bors kamerái előtt pedig most végre maga Herceg Erika rántotta le a leplet arról, ami a már-már földöntúlinak tűnő külső mögött van.
Bár szinte senki sem gondolná róla, de Herceg Erika karrierje kezdete előtt, gimnazistaként nem volt mindig népszerű, sőt még túlsúllyal is küzdött, ám mindez egyszer csak megváltozott. Az énekesnő bekerült a Via Gra együttesbe, akikkel folyamatosan turnéztak, így fizikailag és lelkileg is elképesztő terhelésnek volt kitéve.
Úgy nézett ki az egész, hogy dolgoztam az együttesben, koncerteztem, fotózások, forgatások, stúdió és hazamentem. Nem volt egy barátom sem, nem beszéltem senkivel, csak pihentem amikor tudtam, mert kevés időm volt pihenni, és aztán megint meló. Ez ment 5 éven keresztül
– mesélte lapunknak.
„Szívproblémáim lettek, bár szerintem nálam ez egyéni dolog, mert eleve mindent a szívemre veszek. De persze nem ettől alakult ki, hanem a rengeteg repüléstől. Nagyon sokat kellett utazni, és ez abban nyilvánult meg, hogy a lábam elkezdett folyamatosan vizesedni. Jártam kivizsgálásokra, de nem tudtuk, hogy mi a probléma. Emellett pedig nagyon sokat koncerteztem, és nem úgy, hogy kimentem és kipipáltam a munkát, hanem másfél óráig toltam, mint az állat, szerintem a vérnyomásom olyankor 200-on pörgött. És a rekordunk szerintem havi 30 koncert volt, és nyilván nem tudtam aludni, elfelejtettem enni, csak akkor jutott eszembe, amikor már az ájulás szélén voltam” – idézte fel az énekesnő.
Ilyen tempó mellett persze nem csoda, hogy a Megasztár 2025-ös mesterének alakját bármelyik szupermodell megirigyelné, abban viszont sokan kételkednek, hogy az arcán, miért nem látszik meg mindez.
„20 évvel ezelőtt lefogytam, 25-30 kilót körülbelül, és egy helyes lány voltam, szóval modellkedtem is, majd bekerültem az együttesbe, de soha nem voltam megelégedve magammal. Nekem ez az elégedettség az utóbbi 3 évben, itt Magyarországon alakult ki” – vallotta be.
Nincs feltöltve semmim. Igen, a botoxról már beszéltem, hogy évente egyszer a homlokba szoktam egy picit kérni, de nem szeretem már azt se. Azt szoktam mondani, hogy amikor belül rendben van az ember, akkor kívül is ez látszik. Elképesztő, hogy azt állítják, milliókba került az arcom, és kiraknak rólam egy fotót, ahol 16 éves vagyok, tehát 20 évvel ezelőtti
– tette még hozzá.
