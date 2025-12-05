Exkluzív: Herceg Erika sosem hallott őszinteséggel beszélt múltjáról és „férjéről" is

Herceg Erika nevét a hazai közönség a Megasztár 2025-ös évadában ismerte meg igazán, pedig egy nagyon népszerű lányegyüttes énekesnőjeként már hírnévre tett szert – igaz, orosz nyelvterületen. A titokzatos szőkeség most a Bors kamerája előtt nyílt meg: a lánybandából való kilépésről, a fogyásáról és a párkapcsolatáról is beszélt!

Herceg Erika nem gyakran nyílik meg, most viszont kivételt tett: a Borsnak elképesztő titkokat mesélt (Fotó: Markovics Gábor)

Herceg Erika zenekara: ezért lépett ki a lánybandából

Herceg Erika 2013 és 2019 között volt a szláv területeken igen népszerű VIA Gra nevű lánybanda énekesnője. Eddig nem igazán reklámozta, hogy miért hagyta ott a sikeres zenekart, ám most elárulta:

„Szerettem volna az együttessel egy frissebb repertoárt összerakni, rengeteg ötletem volt. Összehívtam egy meetinget a producerekkel, az akkori tagokkal, a zenekari csapattal. Egy maibb, intenzívebb, energikusabb VIA Gra-t akartam létrehozni… Az elején beleegyeztek, aztán fél évet vártam, hogy kezdjük meg, de nem kezdtük. Ezért hoztam meg azt a döntést, hogy kilépek az együttesből” – fedte fel Erika, aki úgy érzi, a zenekarnak köszönhetően lett mára egy erős ember és előadó. Ennek azonban ára volt.

Dolgoztam az együttesben: stúdiózás, koncert, fotózások. Aztán hazamentem. És nem volt egy barátom se, nem beszéltem senkivel. Pihentem, amikor tudtam, aztán megint meló. Ez ment öt éven keresztül

– taglalta, majd hozzátette, a feszített munkatempó, a rengeteg utazás és repülés megviselte a szervezetét is.

Herceg Erika elmondása szerint fura lány volt gyerekként: sokat csúfolták az iskolában (Fotó: Markovics Gábor)

„Én egy duci lány voltam gyerekkoromban”

S hogy mi a helyzet a külsőségekkel? Herceg Erika megasztáros mesterként hétről hétre dámaként tündökölt, karcsú alakján minden ruha lélegzetelállítóan állt. De nem volt mindig ilyen vékony.

„Én egy duci lány voltam gyerekkoromban. Az iskolában és gimiben folyamatosan csúfoltak és bántottak a többiek. Magamba fordultam. Furának neveztek, de az is voltam. Nem tudtam, hogy kiben bízhatok. Jó tanuló voltam, és jöttek a barátnők, hogy: jaj, Erika, szeretünk. Aztán másnap otthagytak hazafelé az iskolából.”

Herceg Erika fogyása után került a zenekarába (Fotó: Markovics Gábor)

„Aztán 20 éve én nagyon sokat fogytam: 25-30 kilót! Egy helyes lány voltam, modellkedtem és bekerültem az együttesbe. De sosem voltam elégedett magammal. Ez az elégedettség bennem az utóbbi két-három évben, itt Magyarországon alakult ki.”