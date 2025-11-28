Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Stefánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megdöbbentő: Győrfi Pál elárulta, hogy élhetünk 14 évvel tovább – Galéria

Just Clear Award
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 17:10
Dávid PetraKustánczi LiaGyőrfi Pál
Az év egyik legvártabb sporteseménye közeleg. A programot megelőző sajtótájékoztatón Győrfi Pál meglepő adatot árult el.
mkb
A szerző cikkei

Nívós eseményen gyűltek össze a legfittebb hazai sztárok. A Just Clear sajtótájékoztatóján találkoztak össze a legegészségtudatosabb hírességek, köztük Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, aki hasznos titkot árult el a hosszú élet érdekében.

Győrfi Pál a Just Clear sajtótájékoztatóján beszélt a hosszú élet titkáról
Sztárparádé a Just Clear sajtótájékoztatóján, Győrfi Pál fontos információt osztott meg (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Győrfi Pál elárulta: így élhetünk 14 évvel tovább

A sajtóeseményen a 100 kilósból fitneszmodellé változó Dávid Petra, de Gelencsér Timi, Kóbor Léna, Kustánczi Lia, László Lilla és számos más sportos híresség is összegyűlt, hogy a kondizás szeretetéről diskuráljon. Győrfi Pál pedig a pódiumra lépve elárulta az egészséges élet négy legfontosabb pontját.

„Én magam is járok edzőterembe, és szeretnék motiválni másokat is az egészséges életmódra, hiszen a cél, hogy minél kevesebbszer kelljen mentőt hívni!” – mosolygott a karácsonyi időszakra készülő mentőtiszt, majd hozzátette:

Egy nagyon széles körű kísérletben kiderítették, hogy négy alappillére van az egészséges életmódnak. Először is: semmi cigi! Másodszor: az alkoholfogyasztásból ne űzzünk versenysportot. Aztán ott az étkezés, tudom, ma sokféle trend van, úgy mondanám, hogy a tudatosság a fontos. És végül a rendszeres testmozgás. Megállapították, hogy akik ezt a négyet betartják, átlagosan 14 évvel élhetnek tovább!”

– fedte fel a sokkoló adatot a nemrég a karitatív tevékenységéért kitüntetett Győrfi Pál.

Győrfi Pál a hosszú élet titkáról beszélt (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

A sajtóeseményen bejelentették: 2025. december 5-én első alkalommal kerül megrendezésre a „Just Clear – Fitness Termek Éjszakája” nevű program, amikor is 16:00-23:00 óra között látogathatóak ingyenesen a kiemelt fitnesz termek, ahol díjmentesen különböző egészségügyi szűréseket is elvégeznek. Továbbá kiemelték, hogy 2025. december 6-án, és 7-én a Budapesten a Marriott Hotel Budapestben tartják a Just Clear Fitness & Életmód Konferenciát.

Ha kíváncsi vagy a többi sportos híresség véleményére és bombasztikus alakjára, akkor kattints a képre galériánkért!

Galéria: A legsportosabb celebek elárulták, miért kezdtek kondizni
Fotó: Markovics Gábor
1/13
Gelencsér Timi gyerekkora óta sportol, az utóbbi időben pedig az akrobatika az, ami igazán kikapcsolja, és persze minden olyan mozgásforma, amiben kutyusa is vele tarthat

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu