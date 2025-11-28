Megdöbbentő: Győrfi Pál elárulta, hogy élhetünk 14 évvel tovább – Galéria

Nívós eseményen gyűltek össze a legfittebb hazai sztárok. A Just Clear sajtótájékoztatóján találkoztak össze a legegészségtudatosabb hírességek, köztük Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, aki hasznos titkot árult el a hosszú élet érdekében.

Sztárparádé a Just Clear sajtótájékoztatóján, Győrfi Pál fontos információt osztott meg (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Győrfi Pál elárulta: így élhetünk 14 évvel tovább

A sajtóeseményen a 100 kilósból fitneszmodellé változó Dávid Petra, de Gelencsér Timi, Kóbor Léna, Kustánczi Lia, László Lilla és számos más sportos híresség is összegyűlt, hogy a kondizás szeretetéről diskuráljon. Győrfi Pál pedig a pódiumra lépve elárulta az egészséges élet négy legfontosabb pontját.

„Én magam is járok edzőterembe, és szeretnék motiválni másokat is az egészséges életmódra, hiszen a cél, hogy minél kevesebbszer kelljen mentőt hívni!” – mosolygott a karácsonyi időszakra készülő mentőtiszt, majd hozzátette:

Egy nagyon széles körű kísérletben kiderítették, hogy négy alappillére van az egészséges életmódnak. Először is: semmi cigi! Másodszor: az alkoholfogyasztásból ne űzzünk versenysportot. Aztán ott az étkezés, tudom, ma sokféle trend van, úgy mondanám, hogy a tudatosság a fontos. És végül a rendszeres testmozgás. Megállapították, hogy akik ezt a négyet betartják, átlagosan 14 évvel élhetnek tovább!”

– fedte fel a sokkoló adatot a nemrég a karitatív tevékenységéért kitüntetett Győrfi Pál.

Győrfi Pál a hosszú élet titkáról beszélt (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

A sajtóeseményen bejelentették: 2025. december 5-én első alkalommal kerül megrendezésre a „Just Clear – Fitness Termek Éjszakája” nevű program, amikor is 16:00-23:00 óra között látogathatóak ingyenesen a kiemelt fitnesz termek, ahol díjmentesen különböző egészségügyi szűréseket is elvégeznek. Továbbá kiemelték, hogy 2025. december 6-án, és 7-én a Budapesten a Marriott Hotel Budapestben tartják a Just Clear Fitness & Életmód Konferenciát.

