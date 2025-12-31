Emilio lánya esküvője zárta az év sztáresküvődömpingjét, de Veréb Tomi, Molnár Gusztáv és Ember Márk is megházasodott

Termékeny év volt ez az idei a sztáresküvők tekintetében. Voltak, akik már jó előre nagy dobra verték örömüket, és voltak, akik a lehető legszűkebb körben szerették volna megélni a pillanatot. Közéjük tartozik Emilio lánya, kis Tina is…
November végén, a legnagyobb titokban − na jó, a Bors beavatásával − ment férjhez Jellinek Tina és Emilio lánya, kis Tina. Bangó Margit dédunokáját hat évvel az eljegyzés után vette el szerelme, Norbi. A fiatalok csak a Borsot engedték be a meghitt szertartásra, ahol megtudtuk, a gyönyörű menyasszonyi ruha Dubajból származik... Azóta az is kiderült, kis Tina várandós: kisfia áprilisban érkezik, ami azt jelenti: Bangó Margit ükmama lesz!
Bulvárbombaként robbant a hír augusztusban: a focidrukker rapper és a profi kosaras titokban összeházasodott. Csak a Bors lehetett jelen Judie és Curtis esküvőjén, és a friss házasok lapunknak nyilatkoztak először. Azt is elárulták, hogy volt némi gikszer a slusszkulccsal, de egyébként minden mesébe illően zajlott, és tervezik, hogy egy nagyszabású lagzin világra szóló bulit csapnak majd.
Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjén is csak a Bors lehetett ott. A sztárséf és a Dancing with the Stars profi táncosa 2023-ban ismerkedett meg, amikor Krausz épp a válása utáni nehéz időszakát élte. Váratlanul megjelent az életében Anna, és kapcsolatuk lassan, de biztosan szerelemmé érett. Idén januárban sor került a lánykérésre, szeptemberben pedig kimondták a boldogító igent is. Természetesen egy sztárséf esküvőjén a menü sem maradhatott átlagos: a vendégek toszkán minestrone-t, lazac gravlaxot és vadas marhapofát kóstolhattak, valamint a látványos első házastársi tánc sem maradhatott el.
Molnár Gusztáv az elmúlt években megtapasztalta, milyen nagyon mélyen lenni. Ez az év azonban a „fent”-ek időszaka. Év elején eljegyezte szerelmét, Dorinát, akivel szeptemberben ki is mondták a boldogító igent. Az esküvői fotókon a sasszemű rajongók kiszúrták, hogy talán „hárman vannak”. A nagy bejelentés nem is váratott magára sokat, Gusztáv és Dorina kedves képpel jelentették be: gyermeket várnak, sőt, már azt is tudni lehet, hogy kislánnyal bővül a családjuk.
Ember Márk napjaink egyik legfelkapottabb színésze. A Hogyan tudnék élni nélküled? című film minden szereplőnek hatalmas népszerűséget okozott, de Márk számos más filmben, sorozatban és színdarabban is látható manapság. Nyilván sok női rajongója akad, de ő elköteleződött a szőke szépség, Havasi Virág mellett, akivel egy budapesti szerb templomban fogadtak örök hűséget egymásnak.
A Sztárban Sztár All Stars évadának tehetséges énekese, Veréb Tamás is férj lett idén. Felesége, Veréb-Koltai Vivien az esküvőről a Borsnak elmondta:
„Életünk eddigi legszebb napja volt. A szertartásunknál besegített Balázs Andi barátunk, ami azért is volt nagyon különleges, mert Andi konkrétan a megismerkedésünk pillanatától végigélte velünk ezt a szerelmet. Azt hiszem, ettől volt igazán bensőséges az egész, hiszen az ő érzelmei is benne voltak” – áradozott a feleség, akibe a jelek szerint fülig szerelmes a férje.
Az egykori tinisztár, a többszörös Grammy-díjra jelölt Demi Lovato és Jordan „Jutes” Lutes 2025. május 25-én házasodott össze Kaliforniában, egy meghitt tengerparti ceremónián. A friss feleség a történtek után azt nyilatkozta: nagyon hálás, hogy a legjobb barátjával, lelki társával köthette össze az életét.
A világ egyik leggazdagabb embere, Jeff Bezos is oltár elé állt idén.
Jeff Bezos a Forbes 2025-ös listája szerint a világ harmadik leggazdagabb embere, mintegy 215 milliárd dolláros vagyonnal. Lauren Sánchezzel 2025. június 27-én mondták ki a boldogító igent egy fényűző, háromnapos esküvőn Velencében, a San Giorgio Maggiore-szigeten. Az eseményen több mint kétszáz híresség vett részt, köztük Oprah Winfrey, Kim Kardashian és Leonardo DiCaprio. A város gazdaságát is fellendítette a nász, a becslések szerint közel 957 millió eurós bevételt hozott Velencének.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.