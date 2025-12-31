Emilio lánya esküvője zárta az év sztáresküvődömpingjét, de Veréb Tomi, Molnár Gusztáv és Ember Márk is megházasodott

Termékeny év volt ez az idei a sztáresküvők tekintetében. Voltak, akik már jó előre nagy dobra verték örömüket, és voltak, akik a lehető legszűkebb körben szerették volna megélni a pillanatot. Közéjük tartozik Emilio lánya, kis Tina is…

Emilio lánya esküvője: kis Tina és Norbi hivatalosan házastársak lettek (Fotó: Bors)

Emilio lánya esküvőjén boldogabb nem is lehetett volna

November végén, a legnagyobb titokban − na jó, a Bors beavatásával − ment férjhez Jellinek Tina és Emilio lánya, kis Tina. Bangó Margit dédunokáját hat évvel az eljegyzés után vette el szerelme, Norbi. A fiatalok csak a Borsot engedték be a meghitt szertartásra, ahol megtudtuk, a gyönyörű menyasszonyi ruha Dubajból származik... Azóta az is kiderült, kis Tina várandós: kisfia áprilisban érkezik, ami azt jelenti: Bangó Margit ükmama lesz!

A boldog család: Vivike, Tina és Emilio fogja közre az ifjú párt (Fotó: Bors)

Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie

Bulvárbombaként robbant a hír augusztusban: a focidrukker rapper és a profi kosaras titokban összeházasodott. Csak a Bors lehetett jelen Judie és Curtis esküvőjén, és a friss házasok lapunknak nyilatkoztak először. Azt is elárulták, hogy volt némi gikszer a slusszkulccsal, de egyébként minden mesébe illően zajlott, és tervezik, hogy egy nagyszabású lagzin világra szóló bulit csapnak majd.

Széki-Barnai Judit és Széki Attila stílusosan Újpesten mondta ki a boldogító igent nyáron (Fotó: Bánkúti Sándor/hot! magazin)

Luxusmenü a titkos esküvőn

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjén is csak a Bors lehetett ott. A sztárséf és a Dancing with the Stars profi táncosa 2023-ban ismerkedett meg, amikor Krausz épp a válása utáni nehéz időszakát élte. Váratlanul megjelent az életében Anna, és kapcsolatuk lassan, de biztosan szerelemmé érett. Idén januárban sor került a lánykérésre, szeptemberben pedig kimondták a boldogító igent is. Természetesen egy sztárséf esküvőjén a menü sem maradhatott átlagos: a vendégek toszkán minestrone-t, lazac gravlaxot és vadas marhapofát kóstolhattak, valamint a látványos első házastársi tánc sem maradhatott el.

Meseszép helyszínen, mosolygós hangulatban kelt egybe a sztárséf és a profi táncos (Fotó: Bors/Máté Krisztián)

Valósággá vált tündérmese Molnár Gusztáv és Dorina számára

Molnár Gusztáv az elmúlt években megtapasztalta, milyen nagyon mélyen lenni. Ez az év azonban a „fent”-ek időszaka. Év elején eljegyezte szerelmét, Dorinát, akivel szeptemberben ki is mondták a boldogító igent. Az esküvői fotókon a sasszemű rajongók kiszúrták, hogy talán „hárman vannak”. A nagy bejelentés nem is váratott magára sokat, Gusztáv és Dorina kedves képpel jelentették be: gyermeket várnak, sőt, már azt is tudni lehet, hogy kislánnyal bővül a családjuk.