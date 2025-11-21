Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Exkluzív részletek Emilio lánya esküvőjéről: Dubajból érkezett a menyasszonyi ruha!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 17:08 / FRISSÍTÉS: 2025. november 21. 18:58
Egyedi, Dubajból hozatott ruhában lett feleség kis Tina. Tina és Emilio lánya hercegnőként tündökölt az esküvőjén.
Az év híre! Megházasodott Bangó Margit dédunokája, kis Tina. Emilio és Tina lánya feleség lett, a szűkkörű ceremóniára csak a Bors volt hivatalos. Lapunk most különleges részletekről rántja le a leplet. Első kézből adunk információkat Emilio lánya különleges menyasszonyi ruhájáról!

Kis Tina, azaz Emilio lánya esküvője a pompáról szólt
Emilio lánya esküvője: hercegnőként tündökölt kis Tina. Bangó Margit fényűző otthonában történt a lány kikérés és az első pillanat, amikor a vőlegény meglátta a menyasszonyt... (Fotó: Bors)

Emilio lánya menyasszonyi ruhája csak úgy csillogott

Ma, november 21-én kötötte össze az életét Bangó Marika dédunokája, kis Tina és szerelme, Norbert. A menyasszony Bangó Margit otthonában készülődött, ide érkeztek meg az örömszülők, Tina és Emilio. A menyasszonyi ruha Bangó Margit ágyára kiterítve várta, hogy kis Tina magára öltse. Emilio lánya esküvője előtt a Borsnak elmondta:

Ezen az ágyon egy csoda van: a lányomnak a nagy esküvői ruhája. Harminc éve ismerem a szalon tulajdonosát, Bettit. Mikor elmondtam, hogy lesz egy esküvő és hogy számítanék rá, azt mondta: Emilio, gyere, válasszatok.”

Bementünk, és ez volt az első ruha, amit megláttunk, kiütötte a szemgolyóimat! Viszont közben a lányom elment mellette! Mi meg néztünk az anyjával: hogy mi a baj a lányunk szemével?! Mondtuk, hogy vedd fel! Felvette, Tina zokogott. Én is »berováztam« vagy 47 darab frottír törölközőnyit

– nevetett az örömapa, elárulva: ő is megkönnyezte a látványt.

Dubajban készült a gyönyörű menyasszonyi ruha, a gyöngymennyiséget elnézve, jó kis súlya lehet! (Fotó: Bors)

„Ebből a ruhából Magyarországon ez az egy darab van”

Ez a ruha Dubajból származik. Én nagyon sok esküvőn énekeltem már, gyönyörű menyasszonyoknál, az elmúlt 30 évben… De ilyen gyönyörű ruhát még nem láttam! És nem azért mondom, mert a lányomról van szó. Komolyan mondom, én ilyennel még nem találkoztam. Ebből a ruhából Magyarországon ez az egy darab van” – a díszes ruhának súlya is van, Emil nevetve megjegyezte:

A romák általában szeretik a csillogó-villogót. Szeretjük az extra dolgokat. Amikor az iskolában volt végzős, akkor persze egy visszafogottabb ruhát vett fel. De most ezen a ruhán Magyarország összes diszkófénye rajta van. Tinikém a királynők királynője lesz – mosolygott Emilio, aki már nagyon várta, hogy Tina és Norbi, a 2019-es eljegyzés után összekösse az életét.

Egy hercegnőnek igazi arany limuzin jár az esküvőjén (Fotó: Bors)

Bár szűkkörű ceremóniáról beszél a család, a fényűzés megüti egy igazi romalagzi szintjét ütötte meg. A terebélyes, abroncsos ruhával nem lehetett könnyű limuzinba szállni. Mert hogy nem volt kérdés, a nagy napra menő autót bérelnek az ifjú párnak.

Bangó Margit dédunokájának jár a luxus: kis Tinát limuzin vitte az esküvőre (Fotó: Bors)

A házasságkötő teremben összegyűlt a család, Tina és Emilio szeretettel fogadta vőül Norbit, aki egyben Vivike sógora lett az esküvői fogadalom után!

A család kitett magáért: arany szín, csillogás, gyöngyök, flitterek (Fotó: Bors)

Az örömszülők is jól mutattak az esküvőn!

A gyönyörű ruha mellé tökéletes smink is dukál, amiről a hegedűművész, Roby Lakatos lánya gondoskodott! Visszafogott, mégis gyönyörű sminkkel emelték ki Bangó Margit imádott dédunokája szépségét. Az örömszülők is nagyon jól festettek, Tina különleges ruhában mutatta meg csinos alakját, és Emilio fogyása is látványos!

Emilio és felsége lányuk esküvőjén
Az örömszülők: Emilio és Tina is csillogó, drága ruhában jelent meg az esküvőn (Fotó: Bors)


 

 

