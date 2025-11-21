Exkluzív részletek Emilio lánya esküvőjéről: Dubajból érkezett a menyasszonyi ruha!

Az év híre! Megházasodott Bangó Margit dédunokája, kis Tina. Emilio és Tina lánya feleség lett, a szűkkörű ceremóniára csak a Bors volt hivatalos. Lapunk most különleges részletekről rántja le a leplet. Első kézből adunk információkat Emilio lánya különleges menyasszonyi ruhájáról!

Emilio lánya esküvője: hercegnőként tündökölt kis Tina. Bangó Margit fényűző otthonában történt a lány kikérés és az első pillanat, amikor a vőlegény meglátta a menyasszonyt... (Fotó: Bors)

Emilio lánya menyasszonyi ruhája csak úgy csillogott

Ma, november 21-én kötötte össze az életét Bangó Marika dédunokája, kis Tina és szerelme, Norbert. A menyasszony Bangó Margit otthonában készülődött, ide érkeztek meg az örömszülők, Tina és Emilio. A menyasszonyi ruha Bangó Margit ágyára kiterítve várta, hogy kis Tina magára öltse. Emilio lánya esküvője előtt a Borsnak elmondta:

„Ezen az ágyon egy csoda van: a lányomnak a nagy esküvői ruhája. Harminc éve ismerem a szalon tulajdonosát, Bettit. Mikor elmondtam, hogy lesz egy esküvő és hogy számítanék rá, azt mondta: Emilio, gyere, válasszatok.”

Bementünk, és ez volt az első ruha, amit megláttunk, kiütötte a szemgolyóimat! Viszont közben a lányom elment mellette! Mi meg néztünk az anyjával: hogy mi a baj a lányunk szemével?! Mondtuk, hogy vedd fel! Felvette, Tina zokogott. Én is »berováztam« vagy 47 darab frottír törölközőnyit

– nevetett az örömapa, elárulva: ő is megkönnyezte a látványt.

Dubajban készült a gyönyörű menyasszonyi ruha, a gyöngymennyiséget elnézve, jó kis súlya lehet! (Fotó: Bors)

„Ebből a ruhából Magyarországon ez az egy darab van”

„Ez a ruha Dubajból származik. Én nagyon sok esküvőn énekeltem már, gyönyörű menyasszonyoknál, az elmúlt 30 évben… De ilyen gyönyörű ruhát még nem láttam! És nem azért mondom, mert a lányomról van szó. Komolyan mondom, én ilyennel még nem találkoztam. Ebből a ruhából Magyarországon ez az egy darab van” – a díszes ruhának súlya is van, Emil nevetve megjegyezte:

„A romák általában szeretik a csillogó-villogót. Szeretjük az extra dolgokat. Amikor az iskolában volt végzős, akkor persze egy visszafogottabb ruhát vett fel. De most ezen a ruhán Magyarország összes diszkófénye rajta van. Tinikém a királynők királynője lesz” – mosolygott Emilio, aki már nagyon várta, hogy Tina és Norbi, a 2019-es eljegyzés után összekösse az életét.