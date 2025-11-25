Zalatnay Cini a droghelyzetről: „Láttam és látom, hogy pusztít el mindent a drog”

Zalatnay Cini is úgy látja, a magyar kormány megtalálta a leghatékonyabb fegyvert, amit bevethet a kábítószerkereskedők, vagyis drogdílerek ellen. A razziák során, egyre másra buknak le a kereskedők és egyre több rendszeres, vagy alkalmi droghasználó kap tényleges segítséget a leszokáshoz az elterelésnek nevezett rendszeren keresztül. A drogbirtokláson és vagy használaton kapott személy akkor és csakis akkor mentesülhet a jogi felelősségre vonás alól, ha feltárja az ügy minden részletét, vagyis megnevezi azt a személyt, akitől a drogot vette vagy kapta.

No, de térjünk vissza Zalatnay Cinihez, aki mint mondja, csak kapkodja a fejét, miközben fiatal hírességekről olvassa, hogy drogügybe keveredtek. „Mondhatnám, hogy meglepett a drogtörvény szigorítása, de az az igazság, hogy az utóbbi években sokat láttam, és még többet hallottam, miközben az országot jártam.

És, amit láttam, hallottam, az pontosan egybecseng azzal, ami most történik, hiszen nemcsak én, de a magyar kormány is észrevette, hogy a szegényebb rétegek körében egyre inkább terjedni kezdett, majd járványos méreteket öltött a szerhasználat”

– kezdte a Borsnak Zalatnay Cini, aki számos aggódó szülővel és nagyszülővel beszélt az utóbbi években. Olyan anyukákkal és nagymamákkal, akik elmondták neki, hogy a szemük láttára megy tönkre a gyermekük, vagy az unokájuk, ők pedig tehetetlenek, mert a terjesztők gombamód nőnek ki a földből és árulják a herbált, vagy a biofüvet.

„Igenis le kell csapni a drogterjesztőkre és fel kell számolni nemcsak dizájner, de a kemény, és filléres drogok terjesztését is! Legyen szó akár a hírességeket ellátó nagykutyákról, vagy a szegénység vámszedőiként működő, pitiáner gazemberekről” – fejtette ki határozott véleményét az énekesnő.

„Hát köszöntem szépen, ebből én önként, soha nem kértem!”

Zalatnay Cini egy rövid, de tanulságos történettel zárta gondolatait. „Amikor a hatvanas évek végén, két éven át Londonban éltem, olyan közel kerültem a drogokhoz, amennyire csak lehetett. Nemet tudtam mondani a kísértésre, pedig olyan hatalmas világsztárok kínálták a szereket, mint Janis Joplin, vagy éppen Jimi Hendrix.

Őket kettőjüket sohasem láttam tisztán, vagy éppen józanul. 1970-ben mindketten meghaltak…”

–emlékezett vissza Cini, aki anélkül tapasztalta meg, milyen a drogmámor utáni földi pokol, hogy akár csak egyszer is, önszántából nyúlt volna bármiféle gyilkos szerhez. „Furcsa lesz, amit most mondok, de a saját bőrömön is megtapasztaltam, hogy milyen rettenetes állapot az, amikor az ember kitisztul egy ilyen után. Gyermekkoromban ugyanis többször is műtöttek, és akkoriban éterrel altattak. Ébredés után hosszan voltam nagyon, de nagyon rosszul. Szédültem, hánytam és képtelen voltam koordináltan mozogni. Köszöntem szépen, ebből én önként, soha nem kértem!” – tette hozzá Zalatnay Cini, aki reméli, hogy a szigorított drogtörvény eléri a célját, és sikerül felszámolni idehaza a szerhasználók és szerterjesztők táborát. Különös tekintettel a biofű és a kristály vonatkozásában, ahogyan minden más drog esetében is.