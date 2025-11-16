Zalatnay Cini: „Kiszemeltem magamnak Curtist”

Hihetetlen pillanat volt Zalatnay Sarolta, vagy ahogy mindenki ismeri, Zalatnay Cini számára, mikor értesítették, hogy huszonöt év elteltével újra platinalemezes előadó lett! A hír különösen nagy visszhangot keltett, hiszen a sikerhez vezető út egy igazán izgalmas projekt volt: a DR BRS-sel közösen újragondolt „Várlak még” feldolgozása már közelít az egymilliós nézettséghez, összesen pedig közelít a 10 milliós megtekintéshez a videómegosztókon és a zenei platformokon.
Cini annak idején hatalmas bátorsággal döntött úgy, hogy egyik legismertebb lírai dalát modern köntösbe bújtatja. Bár akadtak kétségei, hitt abban, hogy a klasszikus sláger új formában is képes lesz megérinteni az embereket – és bejött! A közös munka DR BRS-sel hatalmas közönségsiker lett, és most ennek eredményeként Cini újra átveheti a platinalemezt.
A dedikálás alkalmával énekeltettük a közönséget, és nemcsak a refrént, hanem az egész számot elnyomtuk együtt. Úgyhogy egyrészt ez egy baromi nagy szám, én nagyon büszke vagyok magunkra, hiszen azért kicsivel másabb generáció vagyok, de sikerült elnyerni a fiatalok tetszését is
– mesélte a Borsnak az énekesnő.
Az énekesnő boldogan mesélt arról, mennyire sokat jelent számára ez az elismerés, és azt is elárulta, hogy hamarosan egy izgalmas újdonsággal készül rajongóinak, így a legendás hang újabb meglepetéssel örvendeztetheti meg közönségét.
Cini közelgő dokumentumfilmje mellett újabb projektekkel készül, méghozzá nem is akárkivel! A hazai beat-rock királynője Curtist szemelte ki a következő slágerének feldolgozására.
Én nagyon bírom Curtist, mikor a dedikáláson találkoztunk, felröppent az ötlet, hogy csinálhatnánk egy közös projektet is. Úgyhogy neki is állunk!
Habár Cini nagyon jól érzi magát a rapperek világában, és örömmel látja, hogy a régi slágereit modern feldolgozások formájában élik át újra a fiatal előadók, de van egy másik projekt is, ami foglalkoztatja. A legendás énekesnő közelgő dokumentumfilmje kapcsán ugyanis teljesen új dalok születnek, amelyek 25 év után most először hallhatóak Cini saját hangján, a mai külsejével és személyiségével – így a közönség egy teljesen friss, hiteles Cini-élményt kap a képernyőn.
Csodálatos zenét írtunk, a filmhez. Szerintem ezzel überelni fogjuk a hosszú forró nyár 9 milliós kattintását is
– mesélte izgatottan az énekesnő.
A Ciniről készült életrajzi filmet jövő tavasszal tekinthetik meg a nézők, és a premier kapcsán már most hatalmas az érdeklődés a rajongók körében, akik kíváncsian várják, milyen új részleteket tudhatnak meg Cini életéről és karrierjéről.
„Akinek megmutattam, mindenki azt mondta, hogy kirázta hideg vagy sírt rajta. Úgyhogy az igazság az, hogy én egyszer már megírtam az életemet könyvét, úgy érzem, hogy ami most jön, az ugyanez lesz zenében.”
