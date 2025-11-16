Zalatnay Cini: „Kiszemeltem magamnak Curtist”

Hihetetlen pillanat volt Zalatnay Sarolta, vagy ahogy mindenki ismeri, Zalatnay Cini számára, mikor értesítették, hogy huszonöt év elteltével újra platinalemezes előadó lett! A hír különösen nagy visszhangot keltett, hiszen a sikerhez vezető út egy igazán izgalmas projekt volt: a DR BRS-sel közösen újragondolt „Várlak még” feldolgozása már közelít az egymilliós nézettséghez, összesen pedig közelít a 10 milliós megtekintéshez a videómegosztókon és a zenei platformokon.

Zalatnay Cini platinalemezes énekes új feldolgozásokra készül Curtissel (Fotó: Markovics Gábor)

Zalatnay Cini második aranykorát éli

Cini annak idején hatalmas bátorsággal döntött úgy, hogy egyik legismertebb lírai dalát modern köntösbe bújtatja. Bár akadtak kétségei, hitt abban, hogy a klasszikus sláger új formában is képes lesz megérinteni az embereket – és bejött! A közös munka DR BRS-sel hatalmas közönségsiker lett, és most ennek eredményeként Cini újra átveheti a platinalemezt.

A dedikálás alkalmával énekeltettük a közönséget, és nemcsak a refrént, hanem az egész számot elnyomtuk együtt. Úgyhogy egyrészt ez egy baromi nagy szám, én nagyon büszke vagyok magunkra, hiszen azért kicsivel másabb generáció vagyok, de sikerült elnyerni a fiatalok tetszését is

– mesélte a Borsnak az énekesnő.

Zalatnay Cini és DR BRS platinalemezt kaptak közös munkájukért (Fotó: Zalatnay Cini)

Az énekesnő boldogan mesélt arról, mennyire sokat jelent számára ez az elismerés, és azt is elárulta, hogy hamarosan egy izgalmas újdonsággal készül rajongóinak, így a legendás hang újabb meglepetéssel örvendeztetheti meg közönségét.

Cini közelgő dokumentumfilmje mellett újabb projektekkel készül, méghozzá nem is akárkivel! A hazai beat-rock királynője Curtist szemelte ki a következő slágerének feldolgozására.

Én nagyon bírom Curtist, mikor a dedikáláson találkoztunk, felröppent az ötlet, hogy csinálhatnánk egy közös projektet is. Úgyhogy neki is állunk!

Zalatnay Cini DR BRS után Curtissel készül együttműködésre (Fotó: Zalatnay Cini)

Zalatnay Cini a filmvásznon köszön vissza ránk

Habár Cini nagyon jól érzi magát a rapperek világában, és örömmel látja, hogy a régi slágereit modern feldolgozások formájában élik át újra a fiatal előadók, de van egy másik projekt is, ami foglalkoztatja. A legendás énekesnő közelgő dokumentumfilmje kapcsán ugyanis teljesen új dalok születnek, amelyek 25 év után most először hallhatóak Cini saját hangján, a mai külsejével és személyiségével – így a közönség egy teljesen friss, hiteles Cini-élményt kap a képernyőn.

Csodálatos zenét írtunk, a filmhez. Szerintem ezzel überelni fogjuk a hosszú forró nyár 9 milliós kattintását is

– mesélte izgatottan az énekesnő.