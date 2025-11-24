Nagy Feró is megszólalt a szigorított drogtörvény kapcsán: Ezúttal sem beszélt mellé

Az elharapódzó droghelyzet miatt a kormány úgy döntött, szigorít a törvényen, így már megoldódni látszik szépen lassan minden, ahogy sorra kerülnek elő a csontvázak, hol a sztárvilágból, hol a vidéki nyomorfalvakból. Nagy Feró egyértelművé tette, hogy számára nem kérdéses a drogfogyasztás veszélyessége. A rocklegenda szerint a mostani, szigorított drogtörvény jó irányba mutat, és szerinte a hatóságoknak keményen kell fellépniük a dílerekkel szemben.
Hála az égnek, a kormány komolyan vette a dolgot, és nemcsak a fogyasztókat, hanem a terjesztőket is célba vette. Most már nem elég elkapni valakit, aki 100 gramm marihuánát cipel, ki kell deríteni, honnan szerezte, és ki áll mögötte
– mondta Feró a Borsnak, hozzátéve, hogy ez a lépés hosszú távon a fiatalokat is védi.
A rocklegenda saját tapasztalatból beszélt: fiatal éveiben több barátját, ismerősét is kísértették az alkohol és a kábítószer démonai, így testközelből látta, hogy ez minden, csak nem játék. Szerinte az az egyik legnagyobb a probléma, ha a fiatalok azt hiszik, hogy a kábítószer megoldja a gondjaikat: „Pontosan tudom, milyen tragikus következményei lehetnek, amikor valaki belehal vagy tönkreteszi az életét” – fogalmazott.
Nagy Feró kritizálta a Pogány Induló szájából elhangzó, provokatív mondást is, ami a fiatalokat buzdítja a szerhasználatra: „Szívtatok már eleget?” – szerinte az ilyesmi nem vicc, és valójában a drogterjesztőknek kedvez. „Nyilvános helyen felszólítani a gyerekeket, hogy szívjanak, egyszerűen felelőtlen. A színpad nem erre való. A fiataloknak más mintára van szükségük, inspirációra, nem arra, hogy kísérletezzenek a saját életükkel” – tette hozzá.
A művész egyetért a kormány azon döntésével is, hogy a drogfogyasztók együttműködésért cserébe viszonylagos mentességet kaphatnak, amennyiben feltárják, ki terjesztette az anyagot. Feró szerint ez a taktika nemcsak hatékony, de egyben morális üzenetet is hordoz. A legendás rockzenész szerint tehát az új drogtörvény nem a fiatalokat bünteti, hanem próbálja megvédeni őket, és reméli, hogy a jövő generációja már tudatosabb döntéseket hoz. A Drogellenes Digitális Polgári Kör szintén ezen dolgozik, aminek olyan sztárok a szószólói, mint Kucsera Gábor, Muri Enikő vagy Nyerges Attila.
