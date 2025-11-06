Szabó Zsófi válasza a támadásokra: „Édesapám egy ponton Orbán Viktor mellé állt”

Talán nincs is annál szánalmasabb sértegetési kísérlet, amikor egy a nevét és arcát nem vállaló internetes troll előhúzza az: „Édesanyád és vagy édesapád forogna a sírjában”, ha ezt vagy azt látná hallaná. Az emlegetett szülők, ugyanis már nem állhatnak ki a gyermekük mellett és nem mondhatják el hangosan, hogy mennyire büszkék is a gyermekükre azért a cselekedetéért, amit mások ilyen módon bírálnak és megkérdőjeleznek. Ez történik most Szabó Zsófi esetében is, aki a politikai szerepvállalása miatt került a baloldali megmondóemberek és véresszájú szimpatizánsok céltáblájára. A néhai Szabó Gyula lánya most úgy döntött, hogy egy részletes és mindenre kiterjedő interjúban ad választ minden kérdésre. Íme néhány részlet a Demokratának adott interjúból.

Szabó Zsófi most reagált az őt ért, elvtelen támadásokra (Fotó: Bors)

Szabó Zsófi: „Nem a másként gondolkodókkal van bajom...”

„Tisztában vagyok vele, hogy sokan elfordultak tőlem amiatt, mert nyíltan kiállok Orbán Viktor mellett. Nem bánom.”

Nem haragszom emiatt senkire, és nem gondolom, hogy bárki rosszabb ember lenne azért, mert másként látja a világot.

„Nem a másként gondolkodókkal van bajom, hanem azokkal, akik támadnak, akik durva kifejezéssel illetik akár a miniszterelnök urat, akár engem” – kezdte az első országos DPK-találkozó egyik műsorvezetője, aki az elsők között lett tagja a Női Digitális Polgári Körnek.

Szabó Zsófi nyíltan kiáll a nemzeti értékek mellett (Fotó: Mediaworks archív )

„Nemcsak engem és a szüleimet sérti...”

Szabó Zsófi állja a sarat, hiszen tisztában volt vele, hogy nem sok jóra számíthat a baloldali szimpatizánsoktól, ha kiáll a nemzeti oldal törekvései mellett, de a fent említett, mindenkihez méltatlan frázis már nála is elérte azt a szintet, ami mellett már nem mehet el szótlanul. „ Azt írták, apukám forog a sírjában. Ez nemcsak engem és a szüleimet sérti, hanem azt az értékrendet is, amit tőlük örökül kaptam. Ezek az értékek ma erősebben élnek bennem, mint valaha, különösen, amióta édesanya lettem” - fogalmazott a színész-műsorvezető, majd kitért legendás édesapja nézeteire is, amivel egyértelművé tette, hogy a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színészlegenda korántsem „forog a sírjában”.