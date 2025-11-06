Szabó Zsófi válasza a támadásokra: „Édesapám egy ponton Orbán Viktor mellé állt”

Talán nincs is annál szánalmasabb sértegetési kísérlet, amikor egy a nevét és arcát nem vállaló internetes troll előhúzza az: „Édesanyád és vagy édesapád forogna a sírjában”, ha ezt vagy azt látná hallaná. Az emlegetett szülők, ugyanis már nem állhatnak ki a gyermekük mellett és nem mondhatják el hangosan, hogy mennyire büszkék is a gyermekükre azért a cselekedetéért, amit mások ilyen módon bírálnak és megkérdőjeleznek. Ez történik most Szabó Zsófi esetében is, aki a politikai szerepvállalása miatt került a baloldali megmondóemberek és véresszájú szimpatizánsok céltáblájára. A néhai Szabó Gyula lánya most úgy döntött, hogy egy részletes és mindenre kiterjedő interjúban ad választ minden kérdésre. Íme néhány részlet a Demokratának adott interjúból.
„Tisztában vagyok vele, hogy sokan elfordultak tőlem amiatt, mert nyíltan kiállok Orbán Viktor mellett. Nem bánom.”
Nem haragszom emiatt senkire, és nem gondolom, hogy bárki rosszabb ember lenne azért, mert másként látja a világot.
„Nem a másként gondolkodókkal van bajom, hanem azokkal, akik támadnak, akik durva kifejezéssel illetik akár a miniszterelnök urat, akár engem” – kezdte az első országos DPK-találkozó egyik műsorvezetője, aki az elsők között lett tagja a Női Digitális Polgári Körnek.
Szabó Zsófi állja a sarat, hiszen tisztában volt vele, hogy nem sok jóra számíthat a baloldali szimpatizánsoktól, ha kiáll a nemzeti oldal törekvései mellett, de a fent említett, mindenkihez méltatlan frázis már nála is elérte azt a szintet, ami mellett már nem mehet el szótlanul. „ Azt írták, apukám forog a sírjában. Ez nemcsak engem és a szüleimet sérti, hanem azt az értékrendet is, amit tőlük örökül kaptam. Ezek az értékek ma erősebben élnek bennem, mint valaha, különösen, amióta édesanya lettem” - fogalmazott a színész-műsorvezető, majd kitért legendás édesapja nézeteire is, amivel egyértelművé tette, hogy a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színészlegenda korántsem „forog a sírjában”.
„Édesapám egész életében politikailag független maradt, mégis egy ponton Orbán Viktor mellé állt. Ezért is nehéz elfogadni, amikor ma azzal támadnak, hogy forogna a sírjában.”
Nem tudom, mit gondolna, ha látott volna a Békemeneten, nem beszélhetek a nevében, de azt pontosan tudom, milyen értékek szerint nevelt, és azt is tudom, mit gondolt akkor, amikor átadta a miniszterelnök úrnak a négylevelű lóherét.
„Sokan hiszik azt, hogy csak most lettem fideszes, pedig már 2002-ben a Kossuth téren megmozdult bennem valami. Akkor kezdtem el érezni, hogy bizonyos értékek hozzám tartoznak, csak eddig nem éreztem szükségét, hogy nyilvánosan kiálljak mellettük” – avatta be a Demokrata olvasóit a Mokka műsorvezetője. Szabó Zsófi ugyanakkor kitért a közbeszéd hihetetlen eltorzulására is, melyért véleménye szerint nem csupán egyetlen oldal a felelős. „Mocskosabbnál mocskosabb jelzők érkeznek, egyesek a halálomat kívánják. Ami a legszomorúbb számomra, az a tisztelet hiánya, amikor a miniszterelnök úrról felháborító stílusban beszélnek. De ez visszafelé is igaz. Egy ellenzéki médium megkérdezte, mit gondolok arról a képről, ahol Magyar Pétert Manfred Weber láncos kutyájaként ábrázolják. Nem tartom helyesnek azt sem. Ezek a túlzások, bántások nekem nem férnek bele egyik oldalról sem. Én a béke oldalán állok, szeretettel próbálok beszélgetni azzal is, aki ellenzéki” – zárta gondolatait a színésznő-műsorvezető.
