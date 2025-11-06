Kiálltak Szabó Zsófi mellett: A Mokka műsorvezetője nem tudhatott Müller Péter feleségének haláláról

A reggeli műsorok világa élő, kiszámíthatatlan és gyakran kegyetlen terep. Szabó Zsófi a Mokka kedd reggeli adásában Müller Pétert kérdezte arról, mit szól a felesége az egyedülálló szakmai eredményéhez, ugyanis 192 országban lesz elérhető a szerző Jóskönyv című kötete. A kérdés elhangzása után azonban kiderült, hogy a legendás író társa három héttel korábban elhunyt. A jelenet pillanatok alatt bejárta az internetet, és a műsorvezetőt sokan támadni kezdték érzéketlenséggel vádolva. Pedig, ha valaki figyelmesen utánanéz, kiderül: csupán egy emberi tévedés történt, amit most sokan felnagyítottak.

Szabó Zsófi bakija hamar virális lett (Fotó: Mediaworks)

Szabó Zsófi védelmére keltek

A közösségi oldalakon azonban nem mindenki rohant ítélkezni. Többen igyekeztek megvédeni Szabó Zsófit, és rámutattak arra, hogy Müller Péter nem kürtölte világgá a tragédiát.

Ha 3 hete ment el a felesége, simán lehet, hogy nem tett ki róla semmit, és nem tudott róla a szerkesztőség. Ő egy művelt író, nem szokott celebeskedni a magánéletével

– írta valaki a Redditen. Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „Most rákerestem, és sehol nem volt hír, még a saját Facebook-oldalán sem közölte, hogy elhunyt a felesége” – erősítette meg egy kommentelő a már sejthető információt.

Más szemében a szálkát is meglátják...

A nézők egy része szerint teljesen érthető, hogy a Mokka stábja nem tudott a halálesetről, hiszen az író maga sem beszélt róla nyilvánosan: „Sehol nem nyilatkozott erről, honnan is kellett volna tudnia” – tette hozzá valaki, míg mások inkább az empátia hiányát rótták fel a hozzászólóknak: „Én sem akarom védeni, de azért kíváncsi lennék, hogy a kommentelők közül hányan tudtak róla”.

Müller Péter a Mokka interjújában láthatóan nem akadt fenn a váratlan kérdésen (Fotó: NAGY NORBERT)

Az internetezők könyörtelenek tudnak lenni

Ez az eset jól példázza, mennyire könnyű valakit pillanatok alatt meghurcolni a közösségi térben. Élő adásban ugyanis bárkivel előfordulhat, hogy nem tud minden részletet, főleg, ha az érintett nem teszi közzé életének legfájóbb eseményét. Szabó Zsófi egyetlen kérdése nem tiszteletlenség volt, hanem sokkal inkább őszinte érdeklődés egy beszélgetés közben.