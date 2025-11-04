Szabó Zsófi ismét megmutatta, miért ő az egyik legstílusosabb nő a hazai sztárvilágban!

A mindig gyönyörű Szabó Zsófi műsorvezető a napokban merész frizuraváltással rukkolt elő – és az eredmény egyszerűen lélegzetelállító.

Szabó Zsófi új haja elkápráztat mindenkit, követői imádják az eredményt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Szabó Zsófi ismét gondoskodott róla, hogy róla beszéljen a hazai sztárvilág!

A gyönyörű műsorvezető most egy merész, mégis elképesztően nőies frizuraváltással robbantotta fel a közösségi médiát – ugyanis frufrut vágatott, és az eredmény egyszerűen pazar! A stílusérzékéről híres Szabó Zsófi mindig is tudta, hogyan kell elegánsan megújulni, de ez a mostani átalakulás minden várakozást felülmúlt. A korábban hosszú, egyenes tincseiről ismert műsorvezető most egy modern, játékos, kicsit franciás frufruval lepte meg követőit, ami nemcsak feldobja az arcát, hanem megújult komolyságot, s egyben bájt kölcsönöz neki.

Úgy tűnik, most az ősz igazi beköszöntével érezte elérkezettnek az időt egy kis megújulásra. S lám, milyen jól tette! A frizura tökéletesen kiemeli a szemeit, a mosolyát, és karakteres vonásait, miközben egy cseppnyi titokzatosságot is kölcsönöz az arcának.

A gyönyörű Szabó Zsófinak egyszerűen minden jól áll! (Fotó: Mediaworks)

Áradnak az elismerő kommentek

Zsófi, aki az utóbbi időben egyre felszabadultabb és magabiztosabb oldalát mutatja a nyilvánosság előtt, felfrissítette hosszú szőke tincseit és egy modern, vagány, extrém szexi, nőies frizurát választott. A változás azonnal felrobbantotta a közösségi oldalát – Szabó Zsófi rajongóitól csak úgy záporoznak a kommentek.

Csodálatosan nézel ki, drága Zsófi!

– áradozott egy követője.

Nagyon jó lett a hajad, gyönyörű vagy!

– érkezett egy újabb csodáló hozzászólás.

A rajongók szerint a műsorvezető új megjelenése egyszerre dögös és kifinomult – igazi példaképpé vált azoknak a nőknek, akik mernek változtatni. Nem csoda, hogy a sztár új fotója pillanatok alatt több ezer lájkot kapott. A követők szerint ez a lépés igazi telitalálat volt, s talán sokan máris fodrászukhoz rohannak, hogy „Zsófi-frufrut” kérjenek.

Szabó Zsófi ismét bebizonyította: a stílus nemcsak a ruhákban, hanem a hozzáállásban is rejlik. Új frizurája nemcsak trendi, hanem egyfajta üzenet is – arról, hogy néha egy ollónyisszantás is elég ahhoz, hogy új fejezet kezdődjön az életünkben.