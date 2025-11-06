Orbán Viktor: Új fejezetet nyitunk a magyar-amerikai kapcsolatokban

Fontos posztot tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor. Mint ismert, a magyar miniszterelnök Amerikába utazik, hogy tárgyalásokat folytasson Donald Trumppal és kormányzatával. Bejegyzésében kiemelte: már eddig is számos eredményt értek el, mióta Joe Biden leköszönt, a közeljövőben azonban még szorosabbra fűzik Amerika és Magyarország kapcsolatát.

Orbán Viktor Amerikába utazik, hogy stratégiai-gazdasági együttműködést alakítson ki a Trump-kormányzattal Fotó: AFP

Orbán Viktor az amerikai-magyar kapcsolatokról: az első szakasz lezárult, jöhet a második!

"Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar-amerikai kapcsolatokban. Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar-amerikai kapcsolatok.

A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult.

Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz-ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja" – írta Orbán, aki posztját azzal zárta: "Irány Washington! Munkára fel!"