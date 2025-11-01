Megható, soha nem látott közös fotóval emlékezett édesapjára Szabó Zsófi

Szabó Zsófi édesapját egy egész ország ismerte és szerette. Szabó Gyula a Nemzet Színésze díjjal kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar érdemes és kiváló művész idén lett volna 96 éves. A színművész hangja sokak gyerekkorát kísérte végig legendás szinkronszepereivel, jellegzetes orgánumával, amely oly sok mesét és alkotást életre keltett. 2014-ben, betegségeit követően, 83 éves korában vesztette életét. Most pedig, november elsején, mindenszentek napján egy eddig nem látott fotó került elő róla lánya, Zsófi jóvoltából, aki legújabb Instagram-bejegyzésében édesapjára emlékezett.

A népszerű műsorvezető nem írt sokat új posztjához, csupán egy szívjellel jelezte ki érzelemiet. A fekete-fehér, kicsit ütött, s kopott kép megannyi emléket őriz számára, amellyel azonban másokban is érzelmeket keltett.

Szabó Zsófi édesapja, Szabó Gyula emléke sokakban él

