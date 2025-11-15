Percek alatt elkapkodták az Orbán-firkás pulcsit

Az első Háborúellenes gyűlésen személyesen is meg lehetett venni az Orbán-firkás pulóvert és pólókat. Ezek mellett még Pride of Hungary pulóvereknek is hatalmas sikere van. Az Orbán-firkás termékek percek alatt elfogytak.
A DPK webshopjában még lehet vásárolni ilyen termékeket, a bevételt pedig jótékony célra fordítják: a webshopból befolyó összeget a Jónak lenni jó! kampányára ajánlják fel.
