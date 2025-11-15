Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Percek alatt elkapkodták az Orbán-firkás pulcsit

pulcsi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 10:53
Háborúellenes GyűlésOrbán Viktor
Hatalmas siker az Orbán Viktor-firkával díszített póló és pulóver.

Az első Háborúellenes gyűlésen személyesen is meg lehetett venni az Orbán-firkás pulóvert és pólókat. Ezek mellett még Pride of Hungary pulóvereknek is hatalmas sikere van. Az Orbán-firkás termékek percek alatt elfogytak.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.
Háborúellenes gyűlés - Orbán-firkás póló
Fotó: Mediaworks

A DPK webshopjában még lehet vásárolni ilyen termékeket, a bevételt pedig jótékony célra fordítják: a webshopból befolyó összeget a Jónak lenni jó! kampányára ajánlják fel.

 

