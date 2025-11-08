Rába Tímea a 14. havi nyugdíjról: „Eszembe jut az édesanyám...”

Rába Tímeára ugyan még jó pár évnyi munka vár, mire elkezdheti várni az első nyugdíját hozó postást, vagy az utalásról szóló telefonpittyegést, mégis úgy gondolta, fontos, hogy kiálljon a már jövő januártól, fokozatosan bevezetésre kerülő, a világon is egyedülálló támogatási rendszer, vagyis a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetése mellett. Nem másért, mint az idősek iránt érzett tisztelet okán, ami belőle természetesen fakad. Rába Tímea édesanyjára gondolt, miközben megfogalmazta a hála sorait.

Rába Tímea kiáll a 14. havi nyugdíj bevezetése mellett (Fotó: Mediaworks archív)

Rába Tímea: „Ez nemcsak anyagi támogatás, hanem tisztelet...”

„Nagyon hálás vagyok azért, hogy érkezik a 14.havi nyugdíj. Jó érzés tudni, hogy azok, akik hosszú éveken át szorgalmasan dolgoztak, most egy kis plusz támogatást kaphatnak, ami megkönnyíti a mindennapjaikat.”

Eszembe jut az édesanyám, aki mindig minket helyezett maga elé, hajnalban kelt, sosem panaszkodott, és mindenét nekünk adta.

„Ez nemcsak anyagi támogatás, hanem tisztelet, mert az ő kezeik munkája, kitartása és szeretete tette lehetővé, hogy mi ma itt legyünk” - írta közösségi oldalán Rába Tímea, aki egy megható fényképpel erősített rá szavai fontosságára.

„Van, hogy nem elegek a szavak”

Az 1991-es Miss Hungary szépségverseny első udvarhölgyének választott Tímea annak ellenér, vagy éppen azért állt ki a nyugdíjasokat támogató 14. havi nyugdíj bevezetése mellett, hogy korábban már szemben találta magát a liberális oldalról érkező támadáshullámmal. Akkor azzal sikerült magára rántania az internetes trollsereget, hogy bejelentette, csatlakozik a Digitális Polgári Körhöz. Rába Tímea, akkor így reagált: „Egy olyan családban nőttem fel, ahol mindig biztonság, és szeretet vett körül. Ebben nevelem én is a gyermekeimet. A mostani változó világ, és a magammal szemben támasztott követelmény, hogy ezen értékek védelmében megszólaljak. Van, hogy nem elegek a szavak, van, hogy több kell. Azon Digitális Polgári Körök munkája fontos számomra, melyek az elmondott értékeket képviselik. Ha feladat van, ott leszek! Nem hátrálok meg! Számomra a szólásszabadság biztonsága, hogy elmondhatom, amit gondolok. Ezt tettem…” - jelentette ki határozottan Rába Tímea a DPK-hoz történő csatlakozása után.