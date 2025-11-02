Orbán Viktor: Nem tiszás nyugdíjadóra, hanem 14. havi nyugdíjra van szükség!

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban beszélt arról, hogy megszorításokkal, Tisza-adóval nem lehet növelni a gazdaságot, ezért a kormány azt a döntést hozta meg, hogy bevezetik a 14. havi nyugdíjat. Mint mondta a kormány tartja magát 2010-ben tett ígéreteihez, miszerint soha nem csökkenhet a nyugdíjak vásárlói értéke.
Mindig van róla vita, de árréstop nélkül az élelmiszerek ára jóval magasabb lenne, ezt meghosszabbítottuk, 14 új élelmiszerre ki is terjesztettük, és egy hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról. Azt eldöntöttük, hogy lesz, annak a bevezetési rendjén dolgozunk most már
- mondta a kormányülés után Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy "2010-ben a nyugdíjasok szenvedtek, azért szenvedtek, mert az előző kormányok a nyugdíjak értékét csökkentették és elvették a 13. havi nyugdíjat. Ezért mi kötöttünk a nyugdíjasokkal egy szövetséget, ami arról szólt, hogy soha többé nem fordulhat elő Magyarországon, hogy a nyugdíjak veszítenek az értékekből és amennyit tudunk megemelünk."
Az ATV egyenes beszéd című műsorában szólta el magát a Tisza nyugdíjszakértője Simonovits András közgazdász, mikor azt mondta, hogy "előbb nyerjük meg a választást" és azután következhet a a Nők40 kedvezményes nyugdíjrendszer eltörlése, valamint a nyugdíjkorhatár emelése is. Ezután pedig arról beszélt, hogy a nyugdíjak megadóztatása is tervben van.
Egy másik interjúban Simonovits pedig már arról beszélt, hogy nem is 10-20 százalékos, hanem 30-40 százalékos progresszív nyugdíjadóban gondolkoznak. Ezután pedig azt is kifejtette, hogy a Nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte.
Ennek a megszüntetése fontosabb mint a nyugdíjadónál is, mert akkor hatalmas összeg szabadulna fel, amit értelmesebb dolgokra is el lehetne költeni
- hangzott el a Tisza nyugdíjszakértőjével készült interjúban.
A miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban reagált a Tisza nyugdíjemelési terveire.
Azt javaslom ezt az egész hóbelevancot, Tiszástól, DK-stól, liberális-balos közgazdászoktól, ezt felejtsük el. A 14. havi nyugdíjra is azt mondják a Tiszások, a DK-sok, hogy ennek nem most van az ideje nem, nem szabad ilyet tenni.
- mondta Orbán Viktor, majd leszögezte, hogy most van az ideje a 14. havi nyugdíj bevezetésének és a kormány meg is fogja csinálni azt, mert szükség van rá.
