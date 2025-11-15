Háborúellenes Gyűlés Győrben, itt végigkövetheted az eseményt - Videó

November 15-én rendezték meg az első Háborúellenes Gyűlést Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés, több hazai híresség is megjelent az eseményen. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé. A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
Az Attraction együttes árnyékszínház-előadásával kezdődött meg az első háborúellenes gyűlés Győrben. Az első beszélgetésben Nagy Tímea olimpiai bajnok vívót, Nacsa Olivér humoristát, és Békés Márton történész-politológust kérdezte a két házigazda, Szabó Zsófi és Rákay Philip.
Curtis és Radics Gigi újra együtt lépett fel a Háborúellenes gyűlésen. Az énekesnő és a rapper három héttel ezelőtt felrobbantották az internetet a Szabadság vándorai című feldolgozásukkal. Már az október 23-ai állami ünnepség után sejteni lehetett, hogy a közös munkának lesz folytatása.
