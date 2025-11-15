Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Háborúellenes Gyűlés Győrben, itt végigkövetheted az eseményt - Videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 12:05
Háborúellenes GyűlésSzijjártó Péter
Fontos témákat érintettek a Háborúellenes Gyűlésen. Többek között Orbán Viktor és Szijjártó Péter is felszólalt.
Bors
A szerző cikkei

November 15-én rendezték meg az első Háborúellenes Gyűlést Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés, több hazai híresség is megjelent az eseményen. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé. A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.
Fotó: MW / MW

Az Attraction együttes árnyékszínház-előadásával kezdődött meg az első háborúellenes gyűlés Győrben. Az első beszélgetésben Nagy Tímea olimpiai bajnok vívót, Nacsa Olivér humoristát, és Békés Márton történész-politológust kérdezte a két házigazda, Szabó Zsófi és Rákay Philip.

Curtis és Radics Gigi újra együtt lépett fel a Háborúellenes gyűlésen. Az énekesnő és a rapper három héttel ezelőtt felrobbantották az internetet a Szabadság vándorai című feldolgozásukkal. Már az október 23-ai állami ünnepség után sejteni lehetett, hogy a közös munkának lesz folytatása.

Itt nézheted élőben, vagy akár később vissza az első Háborúellenes Gyűlést: 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
