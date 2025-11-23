Döntött Curtis kapcsán a Megasztár producere, gyászol a Republic: ezek a sztárhírek pörögtek a héten

Curtis alaposan felkavarta a héten az állóvizet, amikor kiderült: nem biztos, hogy folytatja a zsűrizést a Megasztárban Kökény Lali kiesését követően.

Sokáig egyáltalán nem volt biztos, hogy Curtis folytatja-e a Megasztárt

Dráma a Megasztárban: döntöttek Curtisről

Bár a rapper végül megjelent a november 22-i adásban, a példátlan helyzet kapcsán Farkas Ákos, a Megasztár kreatív producere is megszólalt a héten, és szavai egyértelműen jelezték, hogy a csatorna számára is kritikus ponthoz érkezett az évad.

A Megasztár idei évada nemcsak a tehetségeknek, de a véleménynyilvánításnak is szabad teret engedett. Ezáltal számtalan feszült helyzetet tartogatott a megújult széria, ami a fináléhoz közeledve egyre csak fokozódik. Láthatóan a versenyzők és a mesterek is egyre stresszesebbek, hiszen egy újabb váratlan helyzet adódott Curtis kiakadásával, amire jelenleg a csatorna is próbál megoldást találni. Nyilván továbbra is az a célunk, hogy feloldjuk a konfliktusokat és teljes felállással folytatódjon a szombati elődöntő, ahol már csak a négy legjobb menetelhet tovább a fináléba”

— szögezte le a szakember.

Ismét gyászol a Republic

Gyászol a Republic együttes (Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com)

A Republic együttes, ami nemrég újra kiadta 35 év után az Indul a Mandula című albumukat, pár hete sajnálatos módon ismét elvesztett egy oszlopos tagot. A zenekar frontembere, Boros Csaba lapunknak elmesélte, milyen is volt vele dolgozni és elárulta, mennyire viselte meg az együttest a halála. Kiss Gyula Zsolt 59 évesen távozott el közülünk.

"Gyuszi bácsi... hiába volt fiatalabb, mint én, mert nekünk ő marad a legendás sofőr. Olyan csillogó szemekkel szokott várni minket a színpad mögött, amiből érződött, hogy mennyire büszke, hogy itt lehet velünk. Úgy ismerte az utakat, mint senki más, és soha életében nem használt semmilyen eszközt hozzá"

– mesélte lapunknak Boros Csaba.

Férjhez ment Emilio lánya

Elképesztő örömhír Bangó Margit családjában! A cigányzene koronázatlan királynőjének a dédunokája feleség lett! Csak a Bors lehetett ott november 21-én a meghitt szertartáson.

Férjhez ment Emilio lánya, kis Tina (Fotó: Bors)

Bár szűkkörű esküvőt terveztek, igazi romalagzit idéző pompával tett ki magáért a család! Egyedi luxusruhák, csillogás: a jegyespárt pedig menő limuzin vitte a polgári szertartás helyszínére, ahol a család meghatottan várta a nagy pillanatot.