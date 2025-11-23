Döntött Curtis kapcsán a Megasztár producere, gyászol a Republic: ezek a sztárhírek pörögtek a héten

Curtis alaposan felkavarta a héten az állóvizet, amikor kiderült: nem biztos, hogy folytatja a zsűrizést a Megasztárban Kökény Lali kiesését követően.
Bár a rapper végül megjelent a november 22-i adásban, a példátlan helyzet kapcsán Farkas Ákos, a Megasztár kreatív producere is megszólalt a héten, és szavai egyértelműen jelezték, hogy a csatorna számára is kritikus ponthoz érkezett az évad.
A Megasztár idei évada nemcsak a tehetségeknek, de a véleménynyilvánításnak is szabad teret engedett. Ezáltal számtalan feszült helyzetet tartogatott a megújult széria, ami a fináléhoz közeledve egyre csak fokozódik. Láthatóan a versenyzők és a mesterek is egyre stresszesebbek, hiszen egy újabb váratlan helyzet adódott Curtis kiakadásával, amire jelenleg a csatorna is próbál megoldást találni. Nyilván továbbra is az a célunk, hogy feloldjuk a konfliktusokat és teljes felállással folytatódjon a szombati elődöntő, ahol már csak a négy legjobb menetelhet tovább a fináléba”
A Republic együttes, ami nemrég újra kiadta 35 év után az Indul a Mandula című albumukat, pár hete sajnálatos módon ismét elvesztett egy oszlopos tagot. A zenekar frontembere, Boros Csaba lapunknak elmesélte, milyen is volt vele dolgozni és elárulta, mennyire viselte meg az együttest a halála. Kiss Gyula Zsolt 59 évesen távozott el közülünk.
"Gyuszi bácsi... hiába volt fiatalabb, mint én, mert nekünk ő marad a legendás sofőr. Olyan csillogó szemekkel szokott várni minket a színpad mögött, amiből érződött, hogy mennyire büszke, hogy itt lehet velünk. Úgy ismerte az utakat, mint senki más, és soha életében nem használt semmilyen eszközt hozzá"
– mesélte lapunknak Boros Csaba.
Elképesztő örömhír Bangó Margit családjában! A cigányzene koronázatlan királynőjének a dédunokája feleség lett! Csak a Bors lehetett ott november 21-én a meghitt szertartáson.
Bár szűkkörű esküvőt terveztek, igazi romalagzit idéző pompával tett ki magáért a család! Egyedi luxusruhák, csillogás: a jegyespárt pedig menő limuzin vitte a polgári szertartás helyszínére, ahol a család meghatottan várta a nagy pillanatot.
A família csak azt sajnálta kis Tina esküvőjével kapcsolatban, hogy Bangó Margit nem vehetett részt a dédunokája nagy napján. Ahogy arról a Bors beszámolt, orvosi utasításra maradt távol, jelenleg ugyanis kezelés alatt áll.
"A mama nagyon örül a fiatalok szerelmének és boldogságának, és hogy Isten előtt is örök hűséget fogadtak egymásnak"
– árulta el a Borsnak Emilio felesége, Jellinek Tina Bangó Margit dédunokája esküvőjén.
A Házasság első látásra 1. évadában Kabai Andris és Dávid Petra házasságát is nyomon követhettük, ami sajnos nem zárult happy enddel. A DJ-nek azóta ugyan volt egy új kapcsolata, de néhány hónapja az is véget ért, így jelenleg szingli. Vagy mégsem?
A Redditezők szerint Andris ugyanis közelebb kerülhetett a Házasság első látásra 2025-ös évadának egyik szereplőjéhez, Rebekához. Andris a Borsnak most el is árulta, mi van köztük.
Beccával mostanában tényleg elég sokat lógunk együtt, többek között munka miatt is, mert hamarosan, december 18-án jön majd egy közös dalunk. Emiatt természetesen elég sok stúdiófelvételünk volt, és valóban jóban is vagyunk, mert sokban hasonlítunk egymásra, megvan az összhang, de ez most csak ennyi. Illetve ahol láthattak még minket együtt az az Inspiráló nők gálája volt, mert ennek apropóján oda is elkísértem
– mondta el őszintén a lemezlovas.
