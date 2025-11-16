Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Gyász, összeomlás, szakítás, beszólás: ezek voltak a sztárvilág e heti legfontosabb hírei

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 20:30
miló vikiKrizbai TecaDér Heni
Valóságos érzelmi hullámvasútat élhettek át a Bors olvasói a heti sztárhírektől. Krizbai Teca tragédiájától pedig mindenkinek összeszorult a szíve.
Bors
Volt okunk a héten nevetni, háborogni, örülni és szomorkodni is az elmúlt napokban történt sztáresemények kapcsán. Leginkább a sokak által kedvelt énekesnő, Krizbai Teca életének szomorú eseménye hatott meg mindenkit.

krizbai teca
Krizbai Teca szívében a gyász váltotta fel a boldogságot (Fotó: Mediaworks archívum)

Krizbai Teca elvesztette szerelmét

Néhány hónapja még élete legboldogabb időszakáról mesélt a Borsnak Krizbai Teca, ám a tündérmesének pokoli vége lett. Az énekesnő szerelme váratlanul elhunyt, hiába küzdöttek az életéért az orvosok.

 

Freddie szintén lelkileg megterhelő időszakon megy keresztül, bár szerencsére korántsem ennyire tragikus okból, mint kolléganője. A Sztárban Sztár All Stars élő show-i ugyanis felerősítették a lelki vívódásait.

 

A Házasság első látásra mostani évada Miló Vikitől hangos, de nem valami pozitív értelemben. A bokszbajnok a nézők körében is sok vitát generál a viselkedésével, és a hazai celebvilág megmondóembere, Baukó Éva sem bírta tovább magában tartani a véleményét Vikiről.

 

A TV2 sikerműsorában azonban nem Miló Viki és férje az egyetlen szereplők, többek közt Brem Laci is látható benne, aki az első évad után most a harmadikban is sikertelenül próbálkozott az igazi megtalálásában.

 

Ellenben Stohl András már A Nagy Ő indulása előtt megtalálta az igazit, legalábbis plátói tekintetben. A Sztárban Sztár All Stars adásaiban egyre merészebben fejezi ki érzéseit Dér Heni iránt, ugyanis imádja az énekesnőt. Stohl szerelmi vallomására pedig a Borsban reagált Heni.

 

